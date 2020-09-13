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【男紳圍@iM網欄】陸軍裝不再老土？ Buzz Cut 與Crew Cut成男士髮型大熱！

名人薈萃 10:02 2020/09/13

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經常有人說髮型是男人的第二生命，也是男人的第二張臉，因此選擇一個適合自己的髮型，絕對可以替自己加分。隨著男士們的年紀漸長，喜歡的髮型開始返璞歸真，從前充滿層次感的劉海髮型，越看越不順眼。近年簡單乾净的髮型成為主流，早一兩年油頭回歸，復古味道突然變成時興潮流。

 

在油頭熱潮漸淡之後，超短髮今年取而代之，街上越來越多男士頂著一個超短Crew Cut 甚至是Buzz cut。所謂Crew Cut與Buzz cut，其實近似從前上海飛髮舖所指的「陸軍裝」，Buzz cu更是接近光頭，只是現代的「陸軍裝」會在Fading上添加細節，看起來更具時代感。

 

Crew Cut與Buzz cut的最大優點是方便打理，Buzz Cut 基本上不用大理，如果留有Crew Cut髮型的朋友，也只需使用髮泥簡單製造層次感便可，如果喜歡清爽感覺的男士們絕對可以一試。不過，筆者個人覺得這兩種髮型需要足夠的男人味才可駕馭，如果頭型夠立體效果肯能更好，如果自問有這樣的條件，超短髮絕對能為你增添時尚味。

作者_Derek Young簡介：

輕度酒精中毒，曾任男仕潮流雜誌編輯。每周一會，分享有關手錶、酒、車、裝扮及現代男性的生活態度。

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撰文 : Derek Young

欄名 : 男紳圍

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