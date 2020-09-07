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【初創的選擇】如何讓香港成為初創首選的地方？

商業 08:30 2020/09/07

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在全球化下，一家公司的「國籍」是個有趣的題目。例如從事區塊鏈的Bitfury和軟件服務的GitLab同時列於八月發布的《2020胡潤全球獨角獸榜》（《胡潤榜》），以及同月由CB Insights出版的《全球獨角獸俱樂部》（《俱樂部》）。不過，《胡潤榜》把兩家公司都歸入美國，而《俱樂部》則把前者列作美國公司，後者為荷蘭。

事實上，Bitfury創辦人Valery Vavilov生於拉脫維亞，公司總部設於荷蘭阿姆斯特丹，卻早在美國三藩市開設辦公室，業務遍及英國、加拿大、日本、香港、南韓、挪威、喬治亞共和國、哈薩克；至於GitLab總部雖然設在三藩市，但千多名員工其實分布在67個國家，而創辦人兼行政總裁Sid Sijbrandij則是不折不扣的荷蘭人。

外人如何歸類是一回事，但這些企業則肯定都選擇過「國籍」。

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初創跟著錢走
去年意大利經濟發展部資助了12家當地初創，到英國的Startupbootcamp接受三個月的培訓，以便這些公司在該地開拓市場。意大利雖然貴為歐元區GDP第四大國，但它不單稅率高，而且投資者偏向保守，令融資困難。市場研究公司Dealroom指出，2018年英國獲得的風險投資有77億（英鎊，下同），是歐洲之冠；意大利僅有五億，荷蘭則有六億。這就是為什麼初創要離鄉別井，到創業資金充裕的地方了。

資金以外，破格的思維也關鍵。德勤從24個國家的40萬家初創硏究發現，成為獨角獸的僅104家。Sijbrandij指公司曾接受美國Y Combinator在營銷、市務、財務及招聘的訓練。現在公司每個月逢22號都發表新功能新產品，即使未臻完美，也可借助客戶的回饋來修正自己，那正是當年導師破格的建議。

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香港吸引初創   憑甚麼？
成為初創揀選的地方，可以創造就業，促進經濟。香港作為內地最國際化的都巿，強項一直是匯聚四方資金和人才，加上優秀的教育、低廉的稅率和完善的制度，成為吸引全球初創企業的良好土壤。

香港這幾年在營造初創生態圈，成效不錯。可惜受疫情影響，加上環球對初創投資大幅減少，令不少初創後勁不繼。因此當局一方面要用抗疫基金撲救近火，另一方面也要維持活潑開放的社會氣氛，好讓來自五湖四海的初創在此落地生根，成就香港國際大都會的美譽。

撰文 : 鄧淑明 香港大學社會科學學院地理系及建築學院客席教授  

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