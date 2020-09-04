【移民澳洲】政府11月推新入籍試 加強考核澳洲價值觀

▲ 澳洲政府將會於11月推出新入籍試內容，而且會加強詢問澳洲價值觀方面的問題。

澳洲為港人移民的熱門地點，澳洲政府早前更宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留提供途徑。澳洲媒體報道指，澳洲政府將會於11月推出新入籍試內容，而且會加強詢問澳洲價值觀方面的問題。

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澳洲SBS電視台報道，澳洲署理移民部長圖治（Alan Tudge）周五（4日）表示，政府會修改入籍考試內容，並會製作新應試手冊。外籍人士申請成為臨時及永久居民時，要簽署澳洲價值觀聲明。圖治表示會更新聲明內容，新入籍試內容同時也會更集中詢問澳洲價值觀的問題。

圖治表示入籍試內容不會大幅變動，觀點與目前考試內容也會非常相似。他指出修改內容，只是確保考試所用的術語變得更清晰易明，及與澳洲的現代民主制度非常一致。

圖治又形容澳洲價值觀聲明非常重要，強調當局希望捍衛自由民主價值，也希望人們深切理解這些價值。

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澳洲政府早前宣布，向新移民提供免費及無限時英語課程，以提升新移民英語水平。有部分人憂慮，澳洲政府會否在入籍試內容加入新部分，考核移民申請者的英語能力。

但圖治表示入籍試本身已是以英語作答，因此澳洲政府目前未有計劃加入英語能力考核部分。

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責任編輯：鄭錦玲