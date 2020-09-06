【TikTok】收購TikTok有幾難？ SNAP總裁：買到「軀殼」卻買不到其「靈魂」

▲ SNAP總裁說，買家或只買到TikTok的「軀殼」卻買不到其「靈魂」。

字節跳動（ByteDance）出售TikTok美國業務踏入倒計時，但中國商務部的一紙文書令交易再添變數。閱後即焚軟件Snap chat母企Snap（美：SNAP）行政總裁Evan Spiegel卻表態，任何TikTok的買家將會面臨巨大挑戰，買到TikTok的「軀殼」卻買不到其「靈魂」。該言論似乎淡化市場對Snap意欲加入競買的猜測。

Spiegel表示，對於TikTok的買家而言，未來需求在沒有核心技術及工程團隊的情況下，重新開始量身打造一套技術以支持這項服務。

他稱，Snap收購的做法通常是連核心技術及工程師團隊「一齊打包」買下，但此舉不可能在TikTok身上實現。他認為「團隊意味一切」，購一家公司就意味會擁有一支才華橫溢的團隊。

中國調整技術出口管制為出售案再添難度

中國商務部上月28日對《中國禁止出口限制出口技術目錄》進行調整，根據新出口條例，字節跳動使用的基於數據分析提供個人推送內容服務屬於出口管制範圍內，如出口該技術，需要得到中國政府的批准。這令TikTok美國業務賣盤案變得錯綜複雜，潛在更多不確定性。

Spiegel上述言論透露顧慮，意味潛在買家最終買下TikTok，也只是買到一個「軀殼」，買不到TikTok的「靈魂」-- 分析用戶行為推送個性化內容的算法和工程師團隊。

TikTok出售美國業務，吸引微軟（美：MSFT）聯手沃爾瑪（WMT）、甲骨文（ORCL）等熱門潛在買家入局競購。現時收購TikTok的難度加大，包括需要重新安排一個新方案，將TikTok後台技術從母企字節跳動完全剝離。

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編輯：陳華