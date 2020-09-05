【疫市自救】SLASH藉多元化發展　積極裝備自己

▲ 90後YouTuber Dion 坦言，疫情下廣告商投放率大幅減少，慶幸自己的其他副業佔現時收入的8成。（黃建輝攝）

過去一年，本港經歷社會動盪，每個人都承受着不同程度的影響，加上新冠肺炎疫情來襲，百業蕭條，不少人被迫停工停課，新世代逐漸轉向投身「Slash族」（斜槓青年）的自由工作模式。

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現時亦有不少YouTuber為增加收入，透過開發或銷售商品，或是在其他渠道建立多元化發展，Dion也不例外。她坦言，疫情下廣告商投放率大幅減少，慶幸自己的其他副業佔現時收入的8成。

▲ 經友人介紹，Dion認識了台灣麵食「香菜先生」，貿然前往台灣洽談品牌獨家代理，並於返港後開始經營網店銷售，近日更首創香菜月餅，成功吸引大批消費者捧場。（黃建輝攝）

除了是美粧和生活分享的YouTuber，Dion亦有很多兼職，同一時間透過多個不同的副業來賺取收入。自言嘴饞的她，在友人介紹下愛上了一款台灣麵食「香菜先生」，為了可以隨時吃到自己心愛的食物，更貿然前往台灣洽談品牌獨家代理。返港後就開始經營網店銷售，近日更首創香菜月餅，成功吸引消費者捧場。

獨家代理台麵 參與幕後製作

由於熱愛拍攝工作，Dion又有為不同的明星、KOL拍攝社交媒體照片，身為YouTuber的她，深明客戶的要求，拍攝速度快。她又有參與市場推廣及幕後製作，為不同的品牌和餐廳食肆宣傳，並提供相片或影片製作。Dion也會參與文字工作，閒時接洽撰寫文稿或繙譯的Freelance。

▲ 除了是美粧和生活分享的YouTuber，Dion亦有很多兼職，同一時間透過多個不同的副業來賺取收入。（黃建輝攝）

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Dion坦言，作為YouTuber或會予人光鮮亮麗的感覺，惟收入亦不及全職工作般穩定，目前主要依靠銷售台灣麵食以及市場推廣製作的收入，勉強還能支持自己的生活。

至少可以做自己喜歡的事情，只要好好裝備自己，不怕辛苦，就會獲得不少發揮所長的機會。

記者：施雯雯