《要塞英雄》下架留逾90億市場缺口 Epic Games股東騰訊受惠？

▲ 《要塞英雄》因反對蘋果的平台分成政策，遭蘋果App Store下架。

全球大熱「吃雞」遊戲《要塞英雄》（Fornite，亦稱《堡壘之夜》）因挑戰蘋果（美：AAPL）及Google（美：GOOG）平台分成規則，遭兩大科網巨頭從應用商店（App Store及Google Play）下架。商店情報機構Sensor Tower預計，隨著《要塞英雄》下架，戰術競技手遊或迎來12億美元（約93億港元）的市場缺口。

Sensor Tower估計，《要塞英雄》2018年3月登陸App Store至今，總收入已經達到12億美元。今年4月，該遊戲登陸Google Play，目前總收入為970萬美元。下載量方面，移動端總下載量將近1.44億，其中1.33億來自App Store，1100萬來自Google Play。

今年8月13日，Epic Games在《要塞英雄》中推出新的支付渠道，繞開蘋果和谷歌的支付系統以避開30%的平台分成，不過隨即被兩大應用商店下架。現有玩家將無法更新遊戲去體驗最新賽季的內容，而競爭對手能否趁機填補這一空白仍有待觀察。

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騰訊《和平精英》和《PUBG Mobile》為最吸金戰術競技手遊

根據Sensor Tower數據，全球總收入最高的戰術競技手遊是騰訊 （00700） 旗下《和平精英》和《PUBG Mobile》（《絕地求生》系列），截至8月13日，兩者合計吸金近35億美元（約271億港元）。網易 （09999） 旗下《荒野行動》排名第二，《要塞英雄》、《Garena Free Fire》和《使命召喚手遊 》（Call of Duty Mobile）分別位列第三至第五名。

值得留意是，騰訊雖然是《要塞英雄》開發商Epic Games股東，但《要塞英雄》手遊並非由騰訊發行，相反，《絕地求生》系列以及《使命召喚手遊》均為騰訊旗下遊戲，若最終《要塞英雄》玩家遷移至其他戰術競技遊戲，騰訊或將受益。

在美國市場，2020年至今《要塞英雄》在App Store和Google Play吸金近1.81億美元，是美區收入最高的戰術競技手遊，市場份額達34%。《PUBG Mobile》和《使命召喚手遊》分別以29%和21%的市場份額，排第二和第三名。《要塞英雄》下架首周，《使命召喚手遊》在美國市場的收入按周增長69%。

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編輯：陳健婷