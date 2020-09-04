【日本疫情】吞拿魚跌價 今年上半年進口量跌18%

▲ 日本聞名世界的水產批發市場豐洲市場，亦難逃新冠肺炎疫情的衝擊。

日本聞名世界的水產批發市場豐洲市場，亦難逃新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情的衝擊。隨著婚宴、喪禮等大型活動陸續取消，對吞拿魚的需求下降，今年7月的吞拿魚價格比去年同期下跌8.4%。

當地有居酒屋透露，今年8月的生意額較去年大幅減少6成，入貨量自然大減。疫情前，壽司店、居酒屋等一般會一次購買30至40公斤吞拿魚，以應付婚禮、葬禮等大型活動的訂單，但受疫情影響，活動相繼取消，只剩下6至10公斤左右的小訂單。日本政府數據顯示，7月份吞拿魚價格較上年同期下降8.4％，遠高於鮮魚總體價格年度的下降幅度1.5％。

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日本亦是吞拿魚的進口大國。2018年，日本是最大吞拿魚進口國，當年進口吞拿魚總值157億美元（約1216億港元）。聯合國糧食及農業組織數據顯示，日本去年高價吞拿魚的進口量激增10%，其中貴價的藍鰭吞拿魚進口量更增13%。

據日本政府數據顯示，今年頭六個月的吞拿魚進口量，比去年同期下降了18％。

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責任編輯：葉芷樺