【科技一周回顧】新iPhone 12出貨消息　TikTok吸金力維持全球榜首

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【iPhone 12】傳5G版iPhone出貨量低 郭明錤、彭博消息不一

果迷苦候多時的新iPhone 12臨近外界預測發布時候，不過最新就有不同關於5G版iPhone出貨量消息傳出，其中有最強蘋果分析師之稱的天風國際證券分析師郭明錤的報告預測，就與《彭博》引述供應鏈消息大有不同。

【iPhone 12】csl 揭5G版iPhone即將開售？10月1開始可用500元折扣碼

另據香港電訊旗下csl的網上購物平台Club Like最近推出一項適用於全新指定iPhone 旗艦手機專用的500元購物折扣，而其折扣碼的條款指有效期為10月1日開始，或揭5G版iPhone即將開售。

2/ 【最吸金App】TikTok 8月營收維持全球榜首 為去年同期6.3倍

中國短片分享平台「抖音」（海外版TikTok）近日雖然面對美國政府狙擊，不過據市場調查機構Sensor Tower上月公布的數據顯示，TikTok為8月全球收入最高的非遊戲應用程式，在蘋果（Apple）及Google應用程式商店的總收入超過8,810萬美元（約6.8億港元）。

3/ 【新機試玩】Galaxy Z Fold 2開箱試玩！規格功能全面睇（有片）

三星（Samsung）新一代摺疊手機Galaxy Z Fold 2終於登場。Galaxy Z Fold2備有亮光黑和霧光銅兩種顏色，售價為1,999美元（約15,490港元），將於本月18日起在美國、南韓等約40個市場公開發售。雖然未知香港價格及上市日期，但記者已搶先有貨在手，為讀者開箱試玩！

4/ 柏林消費電子暨家電展（IFA 2020）首次以線下線上並行方式進行，相關報道：

【IFA 2020】華為冀突破美國封殺 「1+8+N」策略強攻歐洲市場

【IFA 2020】高通推出5G版驍龍4系列晶片 Oppo、小米率先採用

【IFA 2020】LG展示智能家居ThinQ Home 智能鏡監控家電、電動車

【IFA 2020】華為子品牌HONOR 戶外智能手錶Watch GS Pro登場

【IFA 2020】高通5G筆電晶片升級 搭載Wi-Fi 6加強AI表現

責任編輯：張寶燕