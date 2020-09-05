【新冠肺炎】廣告商削減宣傳費　YouTuber疫下收入大減

▲ 90後的Dion在YouTube開設個人專頁，自稱「吃掉世界的女孩」，頻道內容以分享生活趣事及美粧為主題，成功吸引不少粉絲追隨。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情蔓延全球，不少人都將消遣活動移師網上。受惠於宅經濟的急速發展，Google旗下的影音平台YouTube瀏覽量大增，惟自今年2月起，有關廣告投放率平均下降50%，連帶YouTuber的收入亦受影響。

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一年多前，90後的Dion毅然放棄美容網站編輯的全職工作，轉而在不同的社交平台上開設個人專頁，開始轉型成為YouTuber，不料遇上社運及疫情雙重夾擊，工作量和收入隨之減少。

Dion於大學時就讀傳理系，曾在美容網站BeautyExchange擔任編輯兼記者，除了美容化粧資訊外，不時亦會訪問明星，以及撰寫不同的食評。不過，汲取5年的工作經驗後，她開始厭倦營營役役的生活，於是辭去工作，尋找新目標。

主打生活趣事美粧 訂閱逾8千

一向熱衷攝影的Dion，身邊有不少朋友都是YouTuber，便逐漸萌起拍YouTube片的念頭。她在YouTube開設個人專頁，自稱「吃掉世界的女孩」，頻道內容以分享生活趣事及美粧為主題，成功吸引不少粉絲追隨，目前頻道訂閱人數已逾8,000人。

▲ 一向熱衷攝影的Dion，身邊有不少朋友都是YouTuber，便逐漸萌起拍YouTube片的念頭。（黃建輝攝）

不少年輕人都想做YouTuber，是否人人都可以做？Dion笑稱，「作為一個Influencer，最重要一定是勤力、不怕辛苦，以及擁有高EQ。不要奢望這個行業會很快為你帶來可觀的收入，初期一定會經歷『捱窮』的階段。此外，如果過於在意他人的想法，我相信這個行業並不適合你。」

Dion強調，人類畢竟是一種視覺動物，但外貌出眾最多只能為頻道增加曝光率，若然想自己的影片能突圍而出，除了專業的製作外，影片的內容更需要引起社會共鳴，並具備個人獨特的創新性。

▲ 眼見港人生活壓力大，Dion希望藉着自己的影片，為觀眾帶來片刻歡樂。（黃建輝攝）

相信很多人都會好奇有關YouTuber的收入來源，Dion透露，YouTube主要是靠廣告賺取收入。當YouTuber上載的影片吸引足夠數量的瀏覽量及粉絲，YouTube就會主動接觸YouTuber，邀請他們加插廣告在他們的影片當中，利用YouTuber的人氣增加廣告瀏覽量，同時會與YouTuber分成廣告收入，理論上形成一個三贏的局面。

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不過她直言，單靠YouTube每月數百元的收入絕對不足以過活，最主要的是靠品牌廣告商的工作。不過，品牌合作影片耗費的心機和時間相對較長，由編寫劇本、拍攝影片、後期製作（如加上特別聲效、字幕），以至發布影片，短則兩個星期，最長可超過兩個月。

▲ Dion表示，品牌合作影片耗費的心機和時間相對較長，由編寫劇本、拍攝影片、後期製作，以至發布影片，短則兩個星期，最長可超過兩個月。（黃建輝攝）

Dion又指，本港經歷社會動盪後，市場的消費模式轉變，品牌的政治取態成為重要的考慮因素。在這段期間，自己與品牌的言論都特別小心，收入也因而受影響，不過她也明白品牌沒有必要承受任何影響銷售的風險。

去年社會運動前，可謂廣告界的黃金時期，很多品牌都願意投放資金在廣告宣傳上，亦有舉辦大小的活動展覽。現時每月平均約有3單收費的廣告影片，但在社會運動及疫情的衝擊下，社會氣氛愈來愈差，根本沒有人有心情觀賞廣告，嚴峻時期曾試過幾個月零收入。

記者：施雯雯