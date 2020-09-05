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【周末好去處】D2 Place本周市集主打「愛」　送手作給愛人？

商業 09:00 2020/09/05

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D2 Place本周末以「愛」作市集主題，售賣各樣特色手作品，鼓勵大家送禮物給另一半、家人、朋友。(D2 Place提供圖片)

疫情緩和下，不少港人蠢蠢欲動外出逛街。D2 Place本周末有《Market Free - M3 | For HIM. For HER. For LOVE 傳心傳意。全手作市集》，以「愛」作市集主題，售賣各樣特色手作品，鼓勵大家送禮物給另一半、家人、朋友。

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精選手作品包括「Worldwide Antiques旅古道」出售不同年代、國家、品牌的古董及經典飾物。「Noboo.nolife」售多款健康美味的寵物風乾小食。「Sweetener Perfume」售不同淡濃、花香、果香等香水。「Maison Destina」聯乘Mama Kitchen推出的中秋禮盒，內有原味及朱古力味杏仁脆餅，亦可以配花香或果茶。

市集場地亦會有防疫措施，包括但不限於入場人士必須戴口罩；入口會設有量體溫櫃台，沒有發燒才可進場；設有酒精搓手液，入場人士必須消毒雙手才可進場；場內設置空氣淨化機；會因應場內人數，作人流管制措施。

市集詳情
日期：2020年9月5至6日   
時間：下午1時至晚上8時（星期六 - 日）
地點：荔枝角D2 PLACE ONE 2樓The Space（荔枝角地鐵站D2出口）

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責任編輯：朱悅瀅

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