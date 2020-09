【周末好去處】D2 Place本周市集主打「愛」　送手作給愛人？

▲ D2 Place本周末以「愛」作市集主題,售賣各樣特色手作品,鼓勵大家送禮物給另一半、家人、朋友。(D2 Place提供圖片)

疫情緩和下,不少港人蠢蠢欲動外出逛街。D2 Place本周末有《Market Free - M3 | For HIM. For HER. For LOVE 傳心傳意。全手作市集》,以「愛」作市集主題,售賣各樣特色手作品,鼓勵大家送禮物給另一半、家人、朋友。

精選手作品包括「Worldwide Antiques旅古道」出售不同年代、國家、品牌的古董及經典飾物。「Noboo.nolife」售多款健康美味的寵物風乾小食。「Sweetener Perfume」售不同淡濃、花香、果香等香水。「Maison Destina」聯乘Mama Kitchen推出的中秋禮盒,內有原味及朱古力味杏仁脆餅,亦可以配花香或果茶。

市集場地亦會有防疫措施,包括但不限於入場人士必須戴口罩;入口會設有量體溫櫃台,沒有發燒才可進場;設有酒精搓手液,入場人士必須消毒雙手才可進場;場內設置空氣淨化機;會因應場內人數,作人流管制措施。

市集詳情

日期:2020年9月5至6日

時間:下午1時至晚上8時(星期六 - 日)

地點:荔枝角D2 PLACE ONE 2樓The Space(荔枝角地鐵站D2出口)

