【種族歧視】美國白人教授自爆假冒黑人多年　

種族問題引起連番風波，美國有大學教授自爆多年來一直裝扮成黑人，謊報自己是非裔，一直活躍於各項政治運動。事實上，她是一位白人，來由美國堪薩斯（Kansas City），有白人與猶太人血統。

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一名在喬治華盛頓大學任教、研究非洲和非洲僑民的副教授克魯格（Jessica Krug）昨日（3日）在網誌上，以《真相與我的反非裔暴力謊言》（The Truth, and the Anti-Black Violence of My Lies）為題，公開承認自己不是非裔。

她在網誌中表示，自己在工作中一直謊報自己是非裔，欺騙了朋友和同事。多年來她曾經指自己是北非裔，後來改稱是美國本土長大的非裔，也說過自己是來自加勒比海。她又指，是因為精神問題，才會從小時開始偽裝自己的身份，但又補充說心理問題不可以是藉口。

《衛報》指已聯絡了克魯格任教的佐治華盛頓大學哥倫比亞人文科學學院(Columbian College of Arts and Sciences)暫未有回覆。

這並非首宗假扮黑人的事件，2015年前美國全國有色人種協進會(National Association for the Advancement of Colored People)主席多爾扎爾（Rachel Doleza）也是多年來稱自己是黑人，之後被她的父母揭穿她假扮成黑人。

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責任編輯：楊子瑩