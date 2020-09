【種族歧視】美國白人教授自爆假冒黑人多年　

種族問題引起連番風波,美國有大學教授自爆多年來一直裝扮成黑人,謊報自己是非裔,一直活躍於各項政治運動。事實上,她是一位白人,來由美國堪薩斯(Kansas City),有白人與猶太人血統。

一名在喬治華盛頓大學任教、研究非洲和非洲僑民的副教授克魯格(Jessica Krug)昨日(3日)在網誌上,以《真相與我的反非裔暴力謊言》(The Truth, and the Anti-Black Violence of My Lies)為題,公開承認自己不是非裔。

她在網誌中表示,自己在工作中一直謊報自己是非裔,欺騙了朋友和同事。多年來她曾經指自己是北非裔,後來改稱是美國本土長大的非裔,也說過自己是來自加勒比海。她又指,是因為精神問題,才會從小時開始偽裝自己的身份,但又補充說心理問題不可以是藉口。

《衛報》指已聯絡了克魯格任教的佐治華盛頓大學哥倫比亞人文科學學院(Columbian College of Arts and Sciences)暫未有回覆。

這並非首宗假扮黑人的事件,2015年前美國全國有色人種協進會(National Association for the Advancement of Colored People)主席多爾扎爾(Rachel Doleza)也是多年來稱自己是黑人,之後被她的父母揭穿她假扮成黑人。

責任編輯:楊子瑩