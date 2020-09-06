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【心中有富@iM網欄】求助實驗 走多一里路的藝術

名人薈萃 14:32 2020/09/06

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活在2020年，對於不少人來說，都是不容易的一年。社會運動、政治不穩和病毒橫行，導致不少人生活在負能量當中。最近有研究表示，有高達四分一的香港人面對抑鬱、情緒欠佳的問題，在此時此刻，我們更加需要學會互相幫忙，甚至樂於接受他人幫助的藝術，共同渡過時艱。

原來不少人墮進困難但並不懂得接受別人的幫助，是礙於面子？怕暴露軟弱於人前？過份高估自己的能力？看不起人？或是單純只是不懂得開口。美國有心理學家曾經針對請求幫助這題目進行實驗。工作人員分別針對兩個社區的人進行實驗，工作人員告訴當地市民為了加強他們的交通意識，故此希望在他們家中後院豎立一個大型的「小心駕駛」告示牌。針對兩個不同社區，其中一個社區居民拒絕這建議後，工作人員就不會有進一步行動。針對第二個社區，當市民拒絕工作人員豎立廣告牌建議後，工作人員會請市民在家中後院的窗戶上張貼一個面積不大的「做個安全駕駛者」貼紙，由於貼紙面積不大，不少人都會接受這建議。

過了幾個星期，工作人員再次回到社區，跟市民溝通，他們再次提出在後院豎立廣告牌的要求。結果，第一社區的只有17%市民接受這建議，反而第二社區有76%的人接受了這建議。研究人員發現，由於第二社區市民早前已經接受了張貼貼紙的建議，他們發現貼紙對他們生活影響不大，而且他們心理上已經參加了這個計劃，於是他們更加願意付出更多，在後院中豎立廣告牌。

這個實驗告訴我們，當我們請求別人幫助時，不要馬上堅持得到最大的幫忙，反而應該循序漸進，從小事開始，以便減低別人的「心理負擔」，例如每個人心裏只期望為對方多走一里路（extra mile)，對，只是一里路，世界便會因此而有所不同。多講一句，我認為願意互相幫忙的人，不一定一開始源於愛心，最重要是先放下敵視，這樣才有可能為對方多行一里路。

作者_司徒永富簡介：

走過高山低谷，總結一句：我們不需要每事問意義，只管回答每個處境向我們的詢問，盡力活好當下。長知識固然重要，長智慧更重要。尤其喜歡從故事喻道中得著智慧，隨心分享。

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撰文 : 司徒永富

欄名 : 心中有富

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