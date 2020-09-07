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【人造肉趨勢】人造肉技術百花齊放　內地市場潛力龐大（iMoney專題）

即市財經 05:55 2020/09/07

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人造肉技術百花齊放。

《iMoney》訪問投資人造肉的基金Lever VC，基金營運合夥人Nick Cooney（下簡稱Cooney）指Lever VC現時投資10間初創，來自亞洲及歐美。當中不少公司具前瞻及突破技術，Cooney舉例：「我們的投資組合包括，全球第一家通過細胞培養生產牛奶和母乳的公司Turtle Tree Labs、大中華地區第一家培殖人造魚肉的香港初創公司Avant；全球第一家通過發酵生產寵物食用人造肉Bond Pet Foods；世界第一家專注培養豬肉的Mission Barns，世界上第一家利用新穎技術生產混合肉製品的Better Meat Co。」

Cooney提到最後的一間Better Meat Co，是其基金投資較多的初創公司，他指這間美國初創公司有專利技術，生產獨特的植物製的人造蛋白質，可以混合傳統肉，他們的產品已經在美國及海外共7,000間店舖銷售。

很多傳統食品公司亦加入人造肉研發行列，Cooney指，這些大公司通過自己研發，更多是通過投資或收購加入。例如全球最大的肉類供應商JBS今年已開設人造肉生產綫、美國最大肉類公司Tyson去年已推出植物類人造雞肉食品、全球最大食品加工公司Cargill投資到人造肉公司Memphis Meats、加拿大最大的肉類供應商Maple Leaf則收購了Lightlife及Field Roast兩間人造肉初創。港人熟悉的品牌雀巢，已耗資1億元在中國天津設廠生產人造肉。

行內競爭亦趨激烈。Cooney指出每間人造肉公司面對的挑戰，「是如何提升產品質素，行業走得佷快，因為產品不斷提升中，能否佔巿場一席位，視乎產品有多美味。」從技術上而言，如何複製出跟真肉一樣美味的產品，尚有很大的發展空間。其次是讓更多消費者了解人造肉的好處，而選擇人造肉。

人造肉最大巿場，Cooney指目前兩大銷售最高的地方是美國及中國，類別是植物類的人造肉，他指：「中國人口龐大，對肉類需求不斷增長，而他們對植物類人造肉亦感興趣，中長期而言，中國巿場潛力最大。」他指美國的植物人造肉銷售年增加20%、歐洲是10%，中國則為14%。增長速度非常快。行業調研機構Lux Research預計，到本世紀中，全球蛋白質消耗量有三分一是來自替代蛋白質產品。

 

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撰文：鄭靜珊、楊子瑩

編輯：謝克迪

食品 基金 經濟

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