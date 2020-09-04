【美股分析】對沖基金名宿阿克曼：美股回調並非末日的開始

美股本周連續兩日急速下跌，知名對沖基金經理、潘興廣場基金（Pershing Square）創辦人阿克曼（Bill Ackman）周四（3日）被問及美股暴跌是否是股市一片黑暗的開始時表示：「這並非是末日的開始（the beginning of the end）」。他還強調市場正處於美國歷史上最不確定的時期之一，「市場不喜歡不確定性。」

阿克曼解釋道，即將到來的美國總統大選，以及全美範圍內爆發的種族裂痕，將會在未來幾周以及數月內製造更多的不確定性。他警告稱：「最值得一提的是科技股，其估值已經高的非比尋常，但可能會很脆弱。」蘋果 (AAPL)、特斯拉 (TSLA) 自3月低位觸底反彈反彈，但顯然這次美股下跌時，這兩家公司回調幅度亦是首當其衝。

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阿克曼表示，儘管市場整體跌幅很大，但考量到美股自3月大跌以來強勁反彈，該次回調也並不出乎意料。在3月份股災時，阿克曼曾斥2,700萬美元投資信貸保護合約，押注股市下跌，並在股市最低點時進行平倉，於3月23日套現26億美元，短短兩個月獲利甚豐，成為3月跌市中為數不多的大贏家。

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編輯：李勝男