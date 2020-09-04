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【網民熱話】5年前為求婚　盡沽60手騰訊　男子少賺2300萬「哭成淚人」

股樓投資 20:11 2020/09/04

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這些年騰訊（00700）屢創新高，「不要騰，只要信」成為不少股民的信念。不過對於早就「落車」的股民，這些年見騰訊屢屢破頂，肯定不是味兒。有咖啡店提供「未來明信片」服務，顧客寫明信片後，咖啡店在數年後寄出。該咖啡店昨日(3日)在Facebook發文，指有男顧客近日收到自己的「未來明信片」，他5年前以130元盡沽60手騰訊持股，來買戒指向女友求婚，今日回首當時決定「收到後，我哭成了淚人。」

牧羊少年咖啡館The Alchemist Cafe在Facebook專頁發文指，該未來明信片是男顧客在2015年8月底撰寫的，明信片中提到，當時他決定買戒指向女朋友求婚，於是將2008年每股9.5元買入的60手騰訊，在130元價位全數沽出，「放晒果（嗰）一刻，有d（啲）感動到想喊」。

今日我做左一個人生到呢一刻為止最重要既決定。

為左求婚，我終於放晒 2008 年聽 Eric 叫我瞓身，以$ 9.5 買入的 60 手騰訊 (700)！最終全部於＄130 放晒！放晒果一刻，有d 感動到想喊，我要用呢筆錢買隻戒指同 Sally 求婚！

Brother，No Crying，You did it！

31 Aug 2015

過去5年，騰訊股價持續上升，有網民留言表示「這是一個悲傷的故事」、「有無諗過無求婚就唔會放左（咗）700呀？」

最詳盡居屋情報：申請需知+四大屋苑+按揭情報　請看【下一頁

計計數，該名男顧客2008年以9.5元買入60手騰訊，當時每手是200股，即事主一共持有1.2萬股，買入成本約11.4萬元。2014年騰訊宣布1拆5後，該名男顧客持股增至6萬股。他在2015年以130元沽股，套現780萬元，即是他成功以11.4萬元，賺到768.6萬元。

如果他當年沒有沽貨及持貨至今，以今日騰訊收市價518元計，持有的6萬股，即是價值3,108萬元。因此該名男顧客提早「落車」，帳面上少賺約2300萬元。咖啡店小編的感嘆也相當精警：「5年後收信的淚水，相信亦是對婚姻和人生有另一種體會吧！」

騰訊投資的富途證券今日(4日)在Facebook專頁發文，希望尋找這位男顧客，為他送上1手騰訊，以今日收市價計價值5.18萬元。富途證券表明，一手只限贈送明信片本人，亦需展示當年騰訊交易記錄。

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責任編輯：葉卓偉

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