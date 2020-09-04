【樓市故事】買家睇樓多月終遇上罕有黃埔3房 業主「見票有得傾」即減價132萬賣樓

隨本港新冠疫情趨向穩定，多項社交距離措施逐步放寬，市民外出意欲回升，藍籌屋苑繼續成準買家的尋盤目標。而紅磡黃埔花園最近交投量也暢旺，屋苑8月份錄得約22宗成交，跟7月份錄得達25宗的成交十分接近。由於上月成交屬細單位為主，平均實用呎價也按月推高約5%至16,936元。最近屋苑一個優質3房單位成1,468萬元成交，原業主減價幅度達8.3%。

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美聯物業黃埔區區域聯席董事殷勒麟表示，9月份市場氣氛持續回暖，買家積極入市，該行剛促成黃埔花園9月份首宗成交，成交單位為黃埔花園三期8座高層E室，實用面積853方呎，屬三房1套加工人房間隔，企理實用。單位原放盤叫價約1,600萬元，業主有意出貨，而且「見票有得傾」，遂議減132萬元易手，成交價1,468萬元，減幅約8.3%，折合實用呎價17,210元。

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殷勒麟指，上述單位處於高層，各東南，也位於單邊位置，可望到部份海景，也是3期3房單位中呎數最大，同類優質的單位市場上十分少有。買家為區內換樓客，已經在黃埔花園物色換樓單位已達數月，有感市場氣氛持續回暖，遂加快入市，見到以上單位為市場上罕有放盤，即「帶票」跟業主傾價。殷勒麟說：「業主一向有開放單位予準買家睇樓，但之前睇樓人士未有帶票睇樓，業主企硬叫價1,600萬元。但這次業主見到買家「帶票」具誠意，即減價逾百萬元沽樓。」據了解，原業主於2007年12月斥資570萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利約898萬元，升值近1.6倍。

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殷勒麟補充，目前整個黃埔花園約有130至140個放盤，個別業主由於要換樓，又或者移居至外地而賣樓，這類放盤單位的業主議價空間可達7%至8%。現時屋苑入場費最低的放盤單位為實用面積389平方呎的2房單位，叫價650萬元，不過單位處於低層或質素較低；至於同樣面積、一般單位的叫價約700萬元左右。

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記者：陳詠妍