【科技抗疫】疫情催化品牌共享資源　知識合作、創意增優勢

▲ 疫情導致品牌之間加強共享資源及知識，不過當中亦可能令有關投資將優先於關注圖利，而影響日常醫療運作制度。

疫情下醫療防護用品需求持續，醫療企業及其他新創品牌紛紛積極投入生產，擁有30多年國際設計經驗的資深品牌老手Eric Quint接受本報專訪時分享，此現象令一眾醫療保健公司及品牌，開拓了意料不及的新合作關係。包括在用於治療、防護的消毒產品、呼吸機器產品、藥物等，加大了共享資源及知識的可能性，可見潛在商機龐大。

他指出，疫情導致品牌之間加強共享資源及知識，以及與政府及各制定政策部門合作的機會，建議品牌將設計配合同理心、創意等，提升競爭優勢。

事實上，各大企業也紛紛加入抗疫行列，將投入人力、資金於生產醫療設備。他舉例指，福特汽車公司早前就夥拍3M，快速整合雙方優勢與資源，在提升其動力空氣濾淨式呼吸防護具（Powered Air-Purifying Respirator，PAPR）產量的同時，也能為需要長時間佩戴呼吸防護用品的醫護人員，提供呼吸保護。

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▲ 擁有30多年國際設計經驗的資深品牌老手Eric Quint接受本報專訪時分享，新冠肺炎疫情令一眾醫療保健公司及品牌，開拓了意料不及的新合作關係。他近日亦於香港設計中心的設計智識周（Knowledge of Design Week，KODW）的綫上論壇，分享如何幫助行業探索數碼轉型及人本設計，以面對受疫情影響的新局面。（受訪者提供圖片）

而目前疫情全球大流行，亦反映了醫療保健系統沒有為此危機做好準備，所以未來亦會增加醫療公司與政府、各制定政策部門、持份者等合作，藉此考慮未來的醫療策略、改善系統，有望進行變革，製造更多機會。

不過，當中亦可能令有關投資將優先於關注長遠利益，而有機會影響日常醫療運作制度。

配合同理心、真誠互動 建聯繫感

他留意到許多醫療保健公司所面臨的需求，遠遠超出了他們能夠生產的能力，於是有不少投資者、企業家等投機參與其中，惟在醫療保健方面欠缺專業知識，會較着重於短期財務收益。他提到，雖然增加產品價格是一個巨大的商機，但是品牌在業務運作過程中保持透明度，以及利用符合公司品牌價值、具同理心、真誠的方式與客戶互動，建立聯繫感等，均十分重要。

客戶亦會銘記一些能實踐關愛社區等價值觀的公司及品牌，長遠對品牌保持忠誠度。

如何減影響 品牌需要反思

他指出，新冠肺炎疫情使民眾在健康方面的脆弱性更加清楚浮現出來，尤其在人與人之間的互動方面，打工仔紛紛要轉為在家辦公，未來是否仍然需要每天到辦公室才能工作，成為新疑問。

此外，大型會議及貿易展覽活動均受影響延後甚至取消，對於未來舉辦此等活動的方式，都令品牌反思如何才能持續、減低潛在影響，如利用不同科技、虛擬平台等繼續維持業務，面對新挑戰。

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記者：張寶燕