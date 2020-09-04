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夏天戴口罩叫苦連天？ 日本推「冰鎮口罩」池袋發售

環球政經 19:06 2020/09/04

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炎炎夏日，又經常降雨，天氣又熱又濕，實在叫人難受。有日本企業近日推出「冰鎮口罩」，由於價格得宜，相當受民眾歡迎，可惜產品只在東京池袋的自動售賣機發售，香港市民想在疫情下「解暑」或許要另找方法。

日本大學研發電子表情面罩 不用除罩都能「笑」下一頁

日本可口可樂（Coca-Cola Bottlers Japan Holdings）旗下，專營自動販賣機的 FV Japan，於東京池袋商業區推出「冰鎮口罩」。「冰鎮口罩」以玻璃瓶包裝好，除了能為佩戴者帶來冷感，還有抗菌、吸濕、除臭等效果。每個售價 800 日元（折合約港幣 HK$59）。

【日本疫情】大阪百年老店結業 通天閣河豚地標招牌已拆除下一頁

 FV Japan 發言人表示，因為有研究指出，夏天帶口罩的中暑風險增加，為舒緩民眾的不適，萌生出研發「冰鎮口罩」的念頭。利用自動販賣機製作冰鎮效果，再在口罩上進行加工，讓顧客佩戴口罩時，可以通過接觸的皮膚帶來涼快的感覺，冷凍感可以持續幾分鐘。

產品早於7月曾限量於5部自動售賣機推出，當時數量不多，「冰鎮口罩」在短短五天已全數售罄。由於見到產品大受民眾歡迎，又見不少顧客在網上發布的用後感的二次推廣，故再推出產品。

 

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撰文 : 林展鋒

日本 產品 疫情 口罩 東京 中暑

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