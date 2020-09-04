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【收租理財】豪宅租金回報率史上最低　細單位更值投資？

股樓投資 19:55 2020/09/04

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新冠肺炎疫情全球大爆發，影響環球經濟，本港豪宅租賃市場暗淡，租金回報率再創新低。差估署資料顯示，截至7月底，實用面積1,722平方呎或以上的豪宅單位，即俗稱Ｅ類單位，其租金回報率按月跌0.1厘，報1.8厘，創有紀錄新低。 值得留意的是，實際租金回報率或低於此數，因為業主有其他洗費，例如管理費、差餉地租、維修費、各種稅項。

【置業指南】環球利息低企　買樓收租好吸引？詳情請看【下一頁

事實上，疫情持續肆虐，跨國企業減少派駐海外員工，豪宅租務需求因此減少，愈來愈多業主減租求客，帶動租金回落。除了豪宅租金下跌，其他類型單位也見同樣情況，租金回報率只約2厘至2.4厘。雖然單位愈細，租金回報愈高，惟回報其實不算吸引。

以長沙灣AVA 61為例，項目開售時，市場預計每平方呎租金高見70元，惟參考近期成交，每平方呎租金遠低此水平。香港置業葉嘉俊說，AVA 61陸續入伙，租務交投活躍，其中高層E室，開放式間隔，實用面積162平方呎，月租原叫價9,000元，終減租1,000元，以月租8,000元租出，實用呎租約49.4元，低市價約12.5%。資料顯示，業主於2017年9月，以約398.3萬元購入上址。換言之，租金回報率只得2.4厘。  

萊坊執行董事林浩文早前說，現時房地產市場十分「畸形」，住宅樓價仍然高企，但租金已因經濟下跌，及失業率高企，而持續下跌。

單位類型 租金回報率
A類單位（實用面積少於431平方呎） 2.4厘
B類單位（實用面積431至752平方呎） 2.2厘
C類單位（實用面積753至1,075平方呎） 2.2厘
D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎） 2厘
E類單位（實用面積1,722平方呎或以上） 1.8厘

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撰文 : 黃卓賢

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