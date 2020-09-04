【業績】新意網去年多賺6% 增派末期息6%每股17.5仙

▲ 新意網集團截至6月止全年溢利按年升6%至7.09億元，派末期息每股17.5仙。（資料圖片）

新意網集團 （01686） 公布去年業績，截至6月止，全年股東應佔基礎溢利按年升6%至7.09億元，派發末期息每股17.5仙，較去年同期多派6.1%。

期內，新意網集團來自持續經營業務收入，按年升1成至17.14億元，主要受核心數據中心業務現有客戶的業務增長及新簽客戶所帶動。持續經營業務的EBITDA按年上升18%至11.86億元。

新意網指，由於新冠肺炎疫情關係，全球大部分的經濟活動皆由面對面轉為虛擬網上通訊，帶動數據流量 激增。集團預期，有關商業及消費者行為的轉變，將繼續帶動網絡連接的增長，並將正面反映於集團未來數年的營運表現之中。

荃灣及將軍澳數據中心2022年分階段落成

集團2個分別位於荃灣及將軍澳的TWTL 428項目及TKOTL 131項目，計劃將於2022年起分階段落成，屆時集團在港的數據中心總樓面面積將增加一倍至約280萬平方呎。而TKOTL 131項目的數據中心，落成後可支持至少120兆瓦的超高IT負載量，集團所有數據中心的總IT負載量將會是現時的三倍以上，確保備有足夠擴展空間給予客戶高速發展。

現有的MEGA-i數據中心，電力容量將增加高達40%，工程預計在2020年底前完成。

新意網：將軍澳工業邨數據中心涉違地契 已提出上訴

今年4月，將軍澳工業邨內數據中心營運商涉嫌違反地契限制，分租或共同佔用大幅補貼用地的司法覆核判決，新意網已提出上訴。

新意網希望強調將軍澳工業邨內部分數據中心營運商以涉嫌包括分租或容許第三方佔用出租處所的方式已營運一段時間。將軍澳工業邨用地乃由香港政府大幅補貼， 而新意網的將軍澳數據中心則是興建於公開投標的用地上，不受任何分租及客戶使用限制。

截至6月底止，新意網集團負債比率202%，倘若撇除來自新鴻基地產集團的33億元長期無抵押股東貸款，比率則降至126%。

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編輯：趙穎妍