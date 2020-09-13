【THE SPICE INFLUENCE@iM網欄】多香果 為甚麼你的廚房需要它？

很多人以為多香果（Allspice) 是由不同香料混合而成。事實上，多香果是多香果樹 Pimenta Dioica的乾果，是為數不多的新大陸香料。多香果樹是一種原產於中美州和大安地列斯群島的常青樹，需要於果實未成熟時就把它摘下，再於烈日下曬乾。多香果帶有肉桂、肉荳蔻和丁香的豐富味道，但味道比將三種香料混合起來更加濃郁。

▲ Photo caption: 已曬乾的多香果漿果





哥倫布發現多香果

哥倫布在美州大地尋找香料（主要是黑胡椒）時發現了多香果。由於多香果與黑胡椒外型有點相似，它甚至被命名為Pimento－西班牙文中黑胡椒的意思！這也是分類學中該屬名（Genus）拉丁名字的由來。事實上，多香果與黑胡椒並不屬於同一個植物科。17至19世紀時，多香果曾經在歐洲流行，主要是在遠航中被用作肉類防腐劑。近年，多香果變得越來越受歡迎。

▲ Photo caption: 在墨西哥，樹上的野生多香果





多香果的藥用價值

幾十年來，香料被深入研究及反覆科學驗證，因為人們發現香料具有比人工激素和化學藥品更顯著的藥效，而且通常沒有強烈的副作用。多香果漿果在傳統加勒比醫學中享有悠久的歷史。 在牙買加，人們會飲用熱的多香果茶醫治感冒、月經脹痛和胃部不適等。 危地馬拉人會研碎多香果，塗抹在肌肉及關節上減輕疲勞酸痛。 多香果含有丁香酚（Eugenol），具有幫助消化的作用，在土法治療中被廣泛應用。其他民間常見的用法包括用於流感、發燒、舒緩肌肉和治療傷口等。近年來，現代科學開始研究這些民間流傳的療法，其中有一些已經得到科學證實。

多香果中的丁香酚，已被證實會刺激消化酶，從而幫助消化。 許多研究還指出，丁香酚具有抗微生物的特性。攝入人體後，可以抑制某些有害細菌的生長。它的抗菌效用已得到數項科學研究支持，最近的醫學實驗更開始研究多香果的抗腫瘤作用。研究人員還發現，多香果中的化合物可以抑制前列腺癌的生長。

多香果料理

多香果一直是加勒比海傳統美食的重要食材，在中東美食中亦經常使用到。烤肉串（Kebab）、慢燉羊肉、鷹咀豆泥蔬菜球（Falafel）......只要是烹調肉類或含有蛋白質的傳統中東菜式，無論是埃及、黎巴嫩、摩洛哥、阿拉伯、土耳其或其他中東菜，幾乎都肯定會

用上多香果。 對他們來說，宅就像印度人的孜然一樣！

▲ Photo caption: 傳統的牙買加燉肉－用上多香果、羊腿、胡蘿蔔、洋蔥和辣椒，肉質嫩滑，非常芳香！

我們還可以追溯到多香果飄洋過海的痕跡，一路從非州的埃塞俄比亞伸延到南非。因為多香果香味濃郁，在南非當地經常被用作製作香腸，是為一大美食。

另一方面，多香果在東亞則較少人認識，在西歐、美國和澳州等地主要用於製作甜品。至於其他歐洲地區，多香果有時被用作健康食品，或因它的抗氧化特性被用於保存魚類，但都不是當作香料使用。



以下是中東烤羊肉丸（Lamb Koftas）的做法，有點像迷你版kebab，只用上多香果和一些常見香料作調味，非常簡單！

中東烤羊肉丸（Lamb Koftas）

份量： 25 份 Koftas

材料：

蒜頭 4瓣（切碎）

薑 1塊（切碎）

免治羊肉 400克

海鹽 1茶匙

洋蔥 3湯匙（切碎）

芫荽粉 3湯匙

孜然粉 1茶匙

肉桂粉 1/2茶匙

辣椒粉 1/4茶匙（喜歡辣的就多下點！）

黑胡椒 1/4茶匙

少許油

食譜：

蒜頭和薑置於杵臼內摏碎。 蒜泥和薑泥放入大碗，加入免治羊肉混和，再加入除了油以外的所有材料攪勻。這部分需要用手搓，直到所有材料徹底混合。 將混合物分成25等份，再搓成小球狀。 肉丸穿上竹籤，置於頂端，輕輕稍微壓扁，變成大約2寸長的橢圓狀。 將肉丸放在烘焙紙上，蓋上保鮮紙，放入雪櫃醃至少30分鐘，使香料的味道滲入肉丸。 以中火預熱燒烤爐或200度預熱焗爐。 將肉丸串燒放上燒烤爐，間中轉動。烤大約5至8分鐘即可，視乎你想要肉半熟或全熟。用焗爐會比較麻煩一點，需要經常翻轉。 取出竹籤上碟，可隨意灑上堅果碎或海鹽。



Photo caption: 中東烤羊肉丸（Lamb Koftas），只需要多香果和一些常見香料作調味，即可簡單做到。

（原文為英語，此為翻譯文章）

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