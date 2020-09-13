【THE SPICE INFLUENCE@iM網欄】多香果 為甚麼你的廚房需要它？

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很多人以為多香果（Allspice) 是由不同香料混合而成。事實上，多香果是多香果樹 Pimenta Dioica的乾果，是為數不多的新大陸香料。多香果樹是一種原產於中美州和大安地列斯群島的常青樹，需要於果實未成熟時就把它摘下，再於烈日下曬乾。多香果帶有肉桂、肉荳蔻和丁香的豐富味道，但味道比將三種香料混合起來更加濃郁。
哥倫布發現多香果
哥倫布在美州大地尋找香料（主要是黑胡椒）時發現了多香果。由於多香果與黑胡椒外型有點相似，它甚至被命名為Pimento－西班牙文中黑胡椒的意思！這也是分類學中該屬名（Genus）拉丁名字的由來。事實上，多香果與黑胡椒並不屬於同一個植物科。17至19世紀時，多香果曾經在歐洲流行，主要是在遠航中被用作肉類防腐劑。近年，多香果變得越來越受歡迎。
多香果的藥用價值
幾十年來，香料被深入研究及反覆科學驗證，因為人們發現香料具有比人工激素和化學藥品更顯著的藥效，而且通常沒有強烈的副作用。多香果漿果在傳統加勒比醫學中享有悠久的歷史。 在牙買加，人們會飲用熱的多香果茶醫治感冒、月經脹痛和胃部不適等。 危地馬拉人會研碎多香果，塗抹在肌肉及關節上減輕疲勞酸痛。 多香果含有丁香酚（Eugenol），具有幫助消化的作用，在土法治療中被廣泛應用。其他民間常見的用法包括用於流感、發燒、舒緩肌肉和治療傷口等。近年來，現代科學開始研究這些民間流傳的療法，其中有一些已經得到科學證實。
多香果中的丁香酚，已被證實會刺激消化酶，從而幫助消化。 許多研究還指出，丁香酚具有抗微生物的特性。攝入人體後，可以抑制某些有害細菌的生長。它的抗菌效用已得到數項科學研究支持，最近的醫學實驗更開始研究多香果的抗腫瘤作用。研究人員還發現，多香果中的化合物可以抑制前列腺癌的生長。
多香果料理
多香果一直是加勒比海傳統美食的重要食材，在中東美食中亦經常使用到。烤肉串（Kebab）、慢燉羊肉、鷹咀豆泥蔬菜球（Falafel）......只要是烹調肉類或含有蛋白質的傳統中東菜式，無論是埃及、黎巴嫩、摩洛哥、阿拉伯、土耳其或其他中東菜，幾乎都肯定會
用上多香果。 對他們來說，宅就像印度人的孜然一樣！
我們還可以追溯到多香果飄洋過海的痕跡，一路從非州的埃塞俄比亞伸延到南非。因為多香果香味濃郁，在南非當地經常被用作製作香腸，是為一大美食。
另一方面，多香果在東亞則較少人認識，在西歐、美國和澳州等地主要用於製作甜品。至於其他歐洲地區，多香果有時被用作健康食品，或因它的抗氧化特性被用於保存魚類，但都不是當作香料使用。
以下是中東烤羊肉丸（Lamb Koftas）的做法，有點像迷你版kebab，只用上多香果和一些常見香料作調味，非常簡單！
中東烤羊肉丸（Lamb Koftas）
份量： 25 份 Koftas
材料：
蒜頭 4瓣（切碎）
薑 1塊（切碎）
免治羊肉 400克
海鹽 1茶匙
洋蔥 3湯匙（切碎）
芫荽粉 3湯匙
孜然粉 1茶匙
肉桂粉 1/2茶匙
辣椒粉 1/4茶匙（喜歡辣的就多下點！）
黑胡椒 1/4茶匙
少許油
食譜：
Photo caption: 中東烤羊肉丸（Lamb Koftas），只需要多香果和一些常見香料作調味，即可簡單做到。
（原文為英語，此為翻譯文章）
作者_Sunit Dattani@Regency Spices簡介：
自幼跟隨家人的食品生意業務到處去，2歲初次踏足新疆的葡萄乾合作農場！10多歲開始愛上烹飪，後來加入了香料行業。跟大家分享尋找香料之旅的所見所聞，還有傳統又充滿異國風味的食譜！希望人人都可以成為廚藝達人！
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欄名 : THE SPICE INFLUENCE