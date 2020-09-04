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長實傳500億人幣出售京滬兩項資產 融創有意接手

即市財經 18:54 2020/09/04

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內地媒體報道，長實擬500億人幣出售北京、上海兩處資產。

內地《財新網》引述消息人士報道，長實集團 （01113） 擬出售位於北京、上海的兩處物業，對應價值達500億元人民幣。一名接近交易的知情人士透露，融創中國 （01918） 有意接手。

長實集團本次出售的資產包含住宅和商業綜合體，分別為北京市朝陽區逸翠園二期項目和上海普陀區高尚領域綜合體項目。報道稱，長實持有北京住宅項目地塊已近20年，直至2019年才開工建設，北京項目部分樓體已封頂。

報道又指，起初該筆交易主要以北京逸翠園二期為主，附帶上海高尚領域一部分資產，資產規模約200億人民幣，但長實有意將兩處資產整體打包出售，總價值相應增加。

本報已向長實查詢，惟截稿前未有回應。

長實今日收報41.1元，跌1.7%，成交7.3億元。融創今日收報32.15元，跌0.8%，成交6億元。

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編輯：陳健婷

香港股票 融創中國（01918） 長實集團（01113）

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