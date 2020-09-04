內地媒體指長實500億人幣出售京滬兩項資產　長實：市場有興趣不代表要出售

▲ 內地媒體報道，長實擬500億人民幣出售北京、上海兩處資產。

剛於7月出售成都南城都匯商住目的長實集團 （01113） ，市傳長實再次出售內地項目。據內地媒體《財新網》引述消息人士報道，長實擬出售位於北京、上海的兩處物業，對應價值達500億元人民幣。報道引述一名接近交易的知情人士透露，融創中國 （01918） 有意接手長實兩個項目。

長實回應指，「市場上很多人對我們的項目感興趣，不代表我們須要出售相關資產。」

長實集團本次出售的資產包含住宅和商業綜合體，分別為北京市朝陽區逸翠園二期項目和上海普陀區高尚領域綜合體項目。報道稱，長實持有北京住宅項目地塊已近20年，直至2019年才開工建設，北京項目部分樓體已封頂。

報道又指，起初該筆交易主要以北京逸翠園二期為主，附帶上海高尚領域一部分資產，資產規模約200億人民幣，但長實有意將兩處資產整體打包出售，總價值相應增加。

長實今日收報41.1元，跌1.7%，成交7.3億元。融創今日收報32.15元，跌0.8%，成交6億元。

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編輯：陳健婷