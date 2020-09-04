拜登到訪威斯康辛州 與槍傷非裔男子家屬會面

美國總統大選11月舉行。民主黨總統候選人拜登，日前訪問發生連串示威的威斯康辛州，與遭警察槍傷的布萊克的家人會面，又與布萊克通電話。

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8月尾布萊克遭警察槍傷，經醫生診斷腰部以下永久癱瘓。事件引發國內一連串種族示威。拜登先在密爾沃基機場附近，與布萊克4名家屬會面，當中包括布萊克的父親。其後到訪位於發生槍擊案的基諾沙市，一間教堂舉行的社區會議。他表示有跟正在留院的布萊克，通過電話傾談約十五分鐘。他引述布萊克指，自己並不會被任何事打敗。

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拜登在會議中又跟商人及執法人員等，討論法律制度和種族等議題，席間批評爭取連任的共和黨候選人特朗普，將仇恨和種族歧視合法化。

特朗普本周二亦曾到威斯康辛州視察，他與當地商戶會面時，強調法律與秩序，又指示威者是本土恐怖分子，但訪行中未有跟布萊克和家屬會面。

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