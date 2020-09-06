【美股急挫】專家憂「明斯基時刻」　美股跌市到底有何原因？

▲ 美股是否已迎來「明斯基時刻」，市場尚在爭論，另一派的意見認為今次跌市是正常調整。

美股周四無明確原因下急挫，科技股洗倉式急挫。有專家指指，目前股市和實際經濟差距，以及量寬環境，恐傅市場迎來資產價格急劇崩潰的「明斯基時刻」（Minsky Moment），讓股市回跌至3月的低點。到底甚麼是「明斯基時刻」？

所謂的「明斯基時刻」是指在信貸週期中，當景氣處於樂觀階段時，投資者會更願意加槓桿、導致投機性貸款增加，而過多投機所產生的債務會造成投資者的現金流緊缺，即資產產生的現金流不足以支付債務需要的利息。當債權人要求償還債務時，深陷債務問題的投資者必須賣掉資產價格相對穩定的投資物來維持現金流，然而此時已經沒有交易對手方會支付如此高的資產價格。一系列的拋售將導致資產價格進一步下跌，以及流動性緊張，並最終造成資產價格的崩潰。

美股是否已迎來「明斯基時刻」，市場尚在爭論，另一派的意見認為今次跌市是正常調整。疫情後科技股市值不斷擴大，累積龐大的升幅。標指在近半年一浪高於一浪的牛市中，並未出現真正像樣的整固，估值偏高是調整的主因。

美國政府債券的孳息率遠低於預期通脹率，亦促使投資者將資金投入股市。然而，聯邦儲備局此前調整了實現2%長期通脹目標的策略，容忍通脹，美國利率長時間可能處於低位，意味信貸擴張週期短期也不會結束。

相關文章：

【美股暴跌】摩根資管：美刺激政策難產觸發美股大跌 料調整後價值及周期股補漲

【美股跌市】市場轉考慮基本因素 安聯：美股可能再輕易地下跌10%

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：吳敏芳