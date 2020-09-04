普及社會檢測將延長至9月11日　19間檢測中心於下周一後停止運作

普及社區檢測計劃於9月1日正式展開。政府表示，檢視過去三日社區檢測中心的運作數據和經驗及市民對檢測服務的需求後，決定延長普及社區檢測計劃四天至9月11日。

政府檢視現時141間社區檢測中心的使用情況後，將會安排當中19間檢測中心於9月7日後停止運作。在9月8日至11日期間，全港十八區仍然有122間社區檢測中心為市民提供檢測服務。

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政府發言人指，市民可於9月5日起，在網上預約登記由9月8日至11日新增的檢測時段。



截至今早11時，累計在檢測中心登記檢測人數約有52.1萬人，而截至今日上午11時45分，在網上成功預約檢測人士有約92.2萬人。

發言人呼籲市民為人為己，同心抗疫，把握機會參加普及社區檢測計劃。

▲ （圖片來源：政府新聞網）

▲ （圖片來源：政府新聞網）

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責任編輯：黎淑雯