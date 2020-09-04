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【疫市求生】社企減工時亦難營運　社企總會冀政府推紓困措施

商業 19:01 2020/09/04

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香港社會企業總會今日（4日）發布，社會企業在第三波新型冠狀病毒疫情影響下，營運困難發佈調查結果。

香港社會企業總會今日（4日）發布，社會企業在第三波新型冠狀病毒疫情影響下，營運困難發佈調查結果。調查發現在今年2月至8月期間，逾8成社企錄得生意額較去年同期下跌，當中近3成社企的跌幅，超過5成或以上，有近1成社企，在過去半年完全沒有收入。
 
調查中，9成半受訪社企認為，第三波疫情令顧客數目減少；7成社企認為，市民的消費意慾下降；更有一半受訪社企表示，工作或服務訂單曾經於疫情期間被取消。為應對疫情，大部分採取縮減營業時間（約67%）及縮減工時（約50%）。

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疫情持續將過半結業　冀政府出手幫助
不過，4分之1表示，現金流只能支持營運少於3個月。有4分之1社企認為，若疫情持續至今年12月，將5成或以上有機會結業，1成社企則現已暫停營運。展望未來，超過9成受訪社企，對2020年9月至2021年3月的銷售預期抱負面態度，7成社企更抱非常負面的預期。
 
社企在疫情下，希望政府能推出特別措施，協助度過難關。社企總會更提出下列建議： 

  • 向獲得本會社企認證及刊登於香港社會服務聯會編製的《社企指南》的社企，提供一次性的防疫補助金，每個項目8萬元。 
  • 按聘用殘疾僱員的人數，向社企發放特別薪金津貼（僱員薪酬的一半，上限為9千元），為期半年。 
  • 政府部門及公營機構帶頭採購社企產品及服務，或制訂其他扶持社企政策。 
  • 為政府部門及公營機構處所的社企租戶延續租金寬免安排，為期半年。 
  • 社企亦能享有中小企的各項支援措施，受惠社企包括獲得本會社企認證的社企、獲得社會福利署「創業展才能」計劃、民政事務總署「伙伴倡自強」社區協作計劃撥款而又營運中的社企、由社會服務聯會管理獲社創基金資助的社創項目。

責任編輯：馬意文

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