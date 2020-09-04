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【IFA 2020】華為子品牌HONOR　戶外智能手錶Watch GS Pro登場

科技 18:45 2020/09/04

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華為旗下品牌榮耀（HONOR）推出全新戶外智能手錶HONOR Watch GS Pro。

新冠疫情逐漸緩和，不少人也期盼著恢復戶外活動，消費者對健康裝置產品的需求也不斷提升。華為旗下品牌榮耀（HONOR）就抓緊機會，今（4日）在德國柏林消費電子暨家電展（IFA）上，宣布針對戶外活動愛好者，推出全新戶外智能手錶HONOR Watch GS Pro。

>>>【IFA 2020】華為冀突破美國封殺　「1+8+N」策略強攻歐洲市場

>>>【IFA 2020】高通推出5G版驍龍4系列晶片　Oppo、小米率先採用

HONOR行政總裁趙明在會上表示，該企在穿戴裝置市場中不斷成長，銷售量也因疫情而提升。他透露，HONOR穿戴裝置在2020年次季的出貨量，比2020年首季增長235%。因此HONOR也積極研發更多穿戴裝置，盼能搶攻該市場。

HONOR行政總裁趙明表示，該企在穿戴裝置市場中不斷成長，銷售量也因疫情而提升。（IFA 2020截圖）

而是次HONOR在IFA 2020會上，帶來全新的HONOR Watch GS Pro，主攻戶外活動愛好者市場。HONOR德國市場業務主管Ferhat Akbay表示，Watch GS Pro可在惡劣天氣下都適用，如可抵抗70度高溫和零下40度低溫。與此同時，該手錶也符合29項MIL-STD-810G軍事規格加固測試中的14項，並提供5ATM防水性能，適合上山下海。

值得一提的是，Watch GS Pro的電池續航力比一般智能手錶強，一般最多可使用13天，而Watch GS Pro最高可達25日。

Watch GS Pro電池續航力最高可達25日。（HONOR資料圖片）

而手錶採用AMOLED屏幕及不銹鋼錶面，手錶顏色則有三項選擇，分別為白、黑及藍。售價方面，Watch GS Pro售249.9歐元（約2292港元），歐洲市場最快於9月7日起可開始預訂。

更多柏林消費電子暨家電展IFA 2020相關報道，請按【下一頁

責任編輯：曾曉汶

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