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【新股IPO】農夫山泉奪史上凍資王寶座 傳凍資6400億元 一手中籤率僅4.5%

股樓投資 19:13 2020/09/04

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登登登登！史上最大凍資王已經誕生！市傳下周二（8日）掛牌的農夫山泉（新上市編號：09633）由於反應熱烈，擬將以上限21.5元定價，而且最終更錄得1100倍超額認購，凍結資金高達6400億元，奪得史上最大凍資王寶座。此外，之前有說要抽100手才能穩獲一手，現據悉農夫山泉一手中籤率僅4.5%，而650萬元為門檻的大額認購B組，頭段僅分得4手。

農夫山泉9633明截飛　專家教你抽唔到點算好，詳情請按：見下頁

農夫山泉在發售完成後，內資股為62.118億股，佔總發行股份111.88億股的55.5%；由內資股轉換的H股佔45.882億股或41%；全球發行的H股為3.88億股，佔3.47%。農夫山泉今次招股於全球發售逾3.88億股H股，其中約2717.64萬股在港公開發售，國際發售3.61億股，另有15%超額配股權，招股價介乎19.5元至21.5元，一手200股，入場費4343.34元，最高集資約83.5億元。該股預期9月8日上市。

百勝中國9987今午截飛　認購反應欠佳傳擬以412元定價（更新版），詳情請按：見下頁

該股是次集資所得，其中25%將用於品牌建設工作；25%將用於購買冰箱、暖櫃及智能終端零售設備等設備，以提升銷售能力；20%將用於新增產能所需的資本開支；10%將用於加強業務運營基礎能力建設；10%將用於償還銀行貸款；以及10%將用於補充流動資金和其他一般企業用途。

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記者：張以正

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