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【交電費】中電：若客戶因遲收電費帳單而未能如期繳費　將酌情處理

即市財經 18:36 2020/09/04

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中電指，自7月中起部分客戶可能因遲收電費帳單而未能如期繳費，中華電力將會酌情處理。

本港新冠肺炎疫情緩和，中電控股 （00002） 旗下中華電力宣佈，所有客戶服務中心及24小時客戶服務熱線（2678 2678），將於9月7日（下周一）起恢復全面服務。例行抄讀電錶服務亦會恢復，惟高風險地方的抄錶工作繼續暫停處理。

中電指，由於帳單郵遞服務於疫情期間受影響，自7月中起部分客戶可能因遲收電費帳單而未能如期繳費，對此中華電力將會酌情處理。

中電又稱，由於早前抄讀電錶服務受到影響，客戶或會收到估算賬單，在抄錶服務恢復正常後，中華電力會按客戶的實際用電量作出相應調整，發出修正帳單。

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編輯：陳韻妍

香港股票 疫情 用電量 中電控股（00002） 新冠肺炎 肺炎 電力 電費 新冠肺炎疫情

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