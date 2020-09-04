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日本新世代甘願住90呎蝸居 網民：空間實用

環球政經 18:34 2020/09/04

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香港居住環境狹窄人人皆知，正當我們概嘆為什麽港人要住在蝸居當中，另一邊廂卻有日本青年人願意住在約90呎的細小空間當中，而他們更是自得其樂，不認為這種居住環境相當委屈。

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根據過往傳媒報道，曾有日本公司在東京推出超迷你屋，大小介乎9至13平方米，即約96至139呎，屋內更是狹窄得無法完全伸直雙手。不過，這些超迷你屋在室内設計也下過不少苦工，令住戶能夠盡量運用屋内的空間。

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超迷你屋月租約為66,500日圓（約4,700港元），不包水電，上網免費，與香港的租金差不多。不過有香港網民表示，日本住摟的樓底較高、加上床在上格，下面有空間儲物或擺放工作桌，另外房間也有獨立浴室廁所，比香港的細小空間實用。

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責任編輯：翁嘉陽

 

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