日本新世代甘願住90呎蝸居 網民：空間實用

香港居住環境狹窄人人皆知，正當我們概嘆為什麽港人要住在蝸居當中，另一邊廂卻有日本青年人願意住在約90呎的細小空間當中，而他們更是自得其樂，不認為這種居住環境相當委屈。

【疫市租金】納米單位劈租 高回報風光不再？【下一頁】

根據過往傳媒報道，曾有日本公司在東京推出超迷你屋，大小介乎9至13平方米，即約96至139呎，屋內更是狹窄得無法完全伸直雙手。不過，這些超迷你屋在室内設計也下過不少苦工，令住戶能夠盡量運用屋内的空間。

【疫市租金】單身客租樓睇風水 單位風水座向好 更易搶客？【下一頁】

超迷你屋月租約為66,500日圓（約4,700港元），不包水電，上網免費，與香港的租金差不多。不過有香港網民表示，日本住摟的樓底較高、加上床在上格，下面有空間儲物或擺放工作桌，另外房間也有獨立浴室廁所，比香港的細小空間實用。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：翁嘉陽