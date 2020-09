【A股布局】外圍跌即變提款機　北向資金連續五日流出

外圍沽壓重,新興市場向來是外資的提款機,稍有風吹草動,必先沽而後快,A股也不例外。

今周,北向資金竟連續5日錄得淨流出,且沽出金額不少,多達222.6億元(人民幣,下同),其中周五(4日)便流出了63.2億元,而受美國科技股急挫的消息拖累,當日上證指數、滬深300指數和深圳創業板指數分別跌0.9%、1%和0.5%。

若看個股的資金流向,五糧液(深:000858)最傷,周五流出10.8億元,拖低股價下跌3.5%,報230.22元,而該股已連續9個交易日錄得淨流出。

其次是中國中免(滬:601888)流出6.1億元,股價跌2%,報219.8元。中國平安(滬:601318)則連續5日淨流出,單在周五便有5.1億元。

記者:林衛