【A股布局】外圍跌即變提款機　北向資金連續五日流出

外圍沽壓重，新興市場向來是外資的提款機，稍有風吹草動，必先沽而後快，A股也不例外。

今周，北向資金竟連續5日錄得淨流出，且沽出金額不少，多達222.6億元（人民幣，下同），其中周五（4日）便流出了63.2億元，而受美國科技股急挫的消息拖累，當日上證指數、滬深300指數和深圳創業板指數分別跌0.9%、1%和0.5%。

若看個股的資金流向，五糧液（深：000858）最傷，周五流出10.8億元，拖低股價下跌3.5%，報230.22元，而該股已連續9個交易日錄得淨流出。

其次是中國中免（滬：601888）流出6.1億元，股價跌2%，報219.8元。中國平安（滬：601318）則連續5日淨流出，單在周五便有5.1億元。

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記者：林衛