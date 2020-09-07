【投資洞見】中國掌舵：自動駕駛汽車未來可期

中美一直在爭奪主導地位，致力推動技術發展，例如積極測試無人駕駛汽車。疫情肆虐期間，自動汽車已被用來運輸醫療用品和食物，而許多企業正投入數十億美元發展無人駕駛技術。有預測指出，全球無人駕駛汽車市場會在2025年前超越2000億美元。

疫情肆虐前，美國主導自動駕駛汽車發展。在2019年，無人駕駛汽車就在當地駛過285萬英里路程。不過，中國亦一直致力發展人工智能相關科技，正開創一個無人駕駛的未來。加上，中國監管法規更為寬鬆，而且中央一直推動科技應用，對實現目標大有助益。數據顯示，中國對自動駕駛市場偏好高達60%，表明中國對自動駕駛等新技術甚為開放。

與此同時，中國無人駕駛企業並沒有困守國內市場。初創企業 AutoX 就是一個例子。雖然企業近年已與上海及深圳政府建立緊密關係，配合安全人員測試無人駕駛汽車，但在2020年中，它獲得加州機動車輛管理局批淮，在聖荷西指定地區測試無人駕駛汽車，開創中國企業先例。

5G亦令中國身處有利位置，實現無人駕駛的願景。行業研究表明，5G將部分演算過程遷出車外，減低車載設備的高昂成本。觀乎中國自動駕駛技術屢有突破，一些行業分析預測中國很快會成為全球最大自動駕駛市場。

麥肯錫就預計，去到2040年，無人駕駛汽車將佔乘客公里數達66%，為交通服務創造1.1萬億美元收入，以及0.9萬億美元銷售額。按車輛數目而言，自動駕駛汽車在2040年將佔新車銷量40% 以上，佔總車量12% 。

中國國內亦有意將技術商品化，而最有力的證據，或許是國家主席習近平出席2020年7月底的北斗三號衛星導航系統開通儀式。政府亦致力在2022到2025年間建立全面智能交通標準體系。政策還顯示，政府有意以公帑興建「車聯網」基建，以及推高國內自動駕駛汽車使用率。

雖然目前仍有困阻，但自動駕駛汽車顛覆世界交通方式或許只是時間問題，而中國無疑是首批實現商業化的大熱門之一。