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【VR旅行】眼睛去旅行！　VR遊覽美國5大國家公園（附連結）

環球政經 18:54 2020/09/04

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新冠肺炎肆虐全球，各國的封鎖措施及入境限制，旅遊變成遙不可及。幸好科技發達，即使未能親身到當地，眼睛也可以去旅行。美國國家公園管理局，透過Google Arts & Culture，以虛擬實境（VR）技術讓大眾可以飽覽美國5大國家公園。

旅遊新常態 美國航空宣布新增23條休閒路線【下一頁

【港股追蹤】旅遊業就快復甦？ 大行咁樣講【下一頁

Google Arts & Culture早於2011年已推出，與世界各地博物館、美術館合作，包括英國倫敦大英博物館、美國紐約所羅門古根漢美術館、法國巴黎奧賽博物館、德國柏林佩加蒙博物館等等，以街景重現博物館內的實景，大眾亦可藉此欣賞到館內畫作、雕塑、藝術擺設等展品。

Google Arts & Culture內的「The Hidden Worlds of The National Parks」中就可以美國5大國家公園。片中更有英語聲音導航，大眾可以跟著影片上山下海，看冰川。

美國5大國家公園：

基奈峽灣國家公園（Kenai Fjords）【按此

夏威夷火山國家公園（Hawaii Volcanoes）【按此

卡爾斯巴德洞窟國家公園（Carlsbad Caverns）【按此

布萊斯峽谷國家公園（Bryce Canyon）【按此

海龜國家公園（Dry Tortugas）【按此

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責任編輯：楊子瑩

美國 雕塑 古根漢美術館 大英博物館 文娛藝術 博物館 Google 肺炎 新冠肺炎 VR

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