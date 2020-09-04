【康希諾生物】資本集團連買數月、首披露減持康希諾　套現8270萬元　

▲ 資本集團連續數月增持康希諾，首披露減持套現8270萬元。

被視為中國內地新冠病毒疫苗代表的康希諾生物 （06185） 年內股價飛升，但近月炒風逆轉，從高位累跌近4成，有基金公司也轉買為沽。美資基金資本集團（The Capital Group）披露，於9月2日（周三）場內，減持55.26萬股康希諾生物H股，平均作價149.673元，涉資8270萬元。

資本集團年內屢次披露增持康希諾生物，披露入股價由65.8583元至220.5568元不等。資本集團上一次披露是5月，當時入股價達220.5568元，H股持股首次突破16%。

據資本集團最新披露，其康希諾生物H股持股由2166.7萬股減至2111.4萬股，以百分比計，由16.33%減至15.91%。以康希諾生物收市價169.4元計，資本集團持股仍值35.76億元。

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記者：麥德銘