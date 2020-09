【種族歧視】美國白人教授扮黑人 謊報種族多年

▲ 喬治華盛頓大學副教授克魯格(Jessica Krug)最近公開承認,一直謊報自己是非裔,其實她是白人猶太女性。

美國種族問題根深蒂固,一名在喬治華盛頓大學任教、研究非洲和非洲僑民的副教授克魯格(Jessica Krug)最近公開承認,她一直謊報自己是非裔,事實上她是來自堪薩斯城的白人猶太女性。

克魯格周四(3日)發表帖文,承認自己曾謊報的族裔包括北非黑人、美國黑人,以及加勒比海黑人:

「我的生活建立在反黑人的謊言暴力上,我每次呼吸都在撒謊。」("I have built my life on a violent anti-Black lie, and I have lied in every breath I have taken.")

她形容,這種謊報、濫用黑人身份和文化的行為,是暴力的縮影。("the very epitome of violence, of thievery and appropriation, of the myriad ways in which non-Black people continue to use and abuse Black identities and cultures")

她承認,即使在人際關係中,她也一直偽裝自己;更將此歸咎於早年的心理創傷。有人認為,她突然主動承認,估計事情已敗露。

克魯格所任教的喬治華盛頓大學(George Washington University)對事件不作評論。

克魯格的個案與白人種族激進分子多爾扎爾(Rachel Dolezal)的個案有相似之處。多爾扎爾多年來一直聲稱自己是黑人,從事非洲研究,至2015年被她父母指證其實為白人,其時被媒體廣泛報道。

