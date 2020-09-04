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【種族歧視】美國白人教授扮黑人 謊報種族多年

環球社會熱點 18:18 2020/09/04

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喬治華盛頓大學副教授克魯格（Jessica Krug）最近公開承認，一直謊報自己是非裔，其實她是白人猶太女性。

美國種族問題根深蒂固，一名在喬治華盛頓大學任教、研究非洲和非洲僑民的副教授克魯格（Jessica Krug）最近公開承認，她一直謊報自己是非裔，事實上她是來自堪薩斯城的白人猶太女性。

克魯格周四（3日）發表帖文，承認自己曾謊報的族裔包括北非黑人、美國黑人，以及加勒比海黑人：

「我的生活建立在反黑人的謊言暴力上，我每次呼吸都在撒謊。」（"I have built my life on a violent anti-Black lie, and I have lied in every breath I have taken."）

她形容，這種謊報、濫用黑人身份和文化的行為，是暴力的縮影。（"the very epitome of violence, of thievery and appropriation, of the myriad ways in which non-Black people continue to use and abuse Black identities and cultures"）

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她承認，即使在人際關係中，她也一直偽裝自己；更將此歸咎於早年的心理創傷。有人認為，她突然主動承認，估計事情已敗露。

克魯格所任教的喬治華盛頓大學（George Washington University）對事件不作評論。

克魯格的個案與白人種族激進分子多爾扎爾（Rachel Dolezal）的個案有相似之處。多爾扎爾多年來一直聲稱自己是黑人，從事非洲研究，至2015年被她父母指證其實為白人，其時被媒體廣泛報道。

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責任編輯：葉芷樺

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