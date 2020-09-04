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恒指跌312點 小米染藍前倒升2.5%

即市財經 18:19 2020/09/04

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財經焦點速覽

港股承接美股跌勢低開，一度跌逾400點，恒生指數全日埋單跌312點或1.25%，收報24695點，國指收報9883點，跌56點；恒生科技指數收報7588點，跌118點或1.5%；成交達2131.6億元。恒指換馬今日收市後生效，藍籌新貴小米 （01810） 先跌後倒升，收市升2.5%，阿里 （09988） 跌3.6%，藥明生物 （02269） 跌2.2%。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】科技股大洗倉　恒指急跌後夜期僅微彈4點（不斷更新）

【美股期貨】道期轉升140點 納指期貨仍跌　Tesla盤前續跌3%穿400元（不斷更新）

【小米股價】格力集團斥逾35億參投小米產業基金　小米收市倒升

【中芯股價】中芯國際全日跌4%　主要股東加碼配股套現逾40億元（第二版）

【空軍戰報】恒指換馬資金湧入 大市沽空額254億

【長實白武士】高銀金融承認長實協助下獲得87億元貸款、股價升55%　高銀並以20.5億元代價售保理業務

【精選投資分析】

恒指24500現支持 國指轉弱或試9500（第四版）

【ATMX追蹤】阿里巴巴成交激增至215億元破紀錄 受惠恒指及國指換馬效應

【十四五規劃】重要性堪比研製原子彈 甚麼是第三代半導體？（附概念股名單）

【美股見頂未？】專訪黃國英：美股要回吐，兩隻大股拆細已炒到癲！

【科網狂潮】ATMX抗跌力較美科網股強？ 恒指換馬後見真章（訂戶專享）

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阿里巴巴－SW（09988） 小米集團－W（01810） 經濟 美股 香港股票 藥明生物（02269） 恒生中國企業指數 恒生指數 恒生科技指數 指數

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