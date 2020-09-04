恒指跌312點 小米染藍前倒升2.5%

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【美股期貨】道期轉升140點 納指期貨仍跌 Tesla盤前續跌3%穿400元（不斷更新）
港股承接美股跌勢低開，一度跌逾400點，恒生指數全日埋單跌312點或1.25%，收報24695點，國指收報9883點，跌56點；恒生科技指數收報7588點，跌118點或1.5%；成交達2131.6億元。恒指換馬今日收市後生效，藍籌新貴小米 （01810） 先跌後倒升，收市升2.5%，阿里 （09988） 跌3.6%，藥明生物 （02269） 跌2.2%。
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