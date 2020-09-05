  • 30°C
香港時間 : 2020905日 (六) 16:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【南韓疫情】確診3周低 泡菜工廠群組20人確診

環球社會熱點 16:13 2020/09/05

分享：

南韓一間泡菜工廠卻爆發集體感染，該群組有20人確診新冠肺炎。

南韓的新冠肺炎疫情有緩和跡象，連續3日確診增幅在200宗內之際，最新一日為168宗，為3周以來低位，或反映上周日開始收緊社交距離措施見效。當局宣布，社交距離限制措施延長至9月13日。

青陽郡一間泡菜工廠卻爆發集體感染，該群組20人確診新冠肺炎，當局更要緊急銷毀工廠生產的50噸泡菜。

【新冠疫苗】強生疫苗測試正面 倉鼠產生抗體：【下一頁】

美國白宮疫苗顧問：11月前面世極不可能：【下一頁】

南韓周六（5日）宣布，過去一日再增168宗新冠肺炎病例，為8月15日「愛第一教會」爆發大型感染以來低位，單日確診增幅亦已連續3日在200宗以內，累計增至2.1萬宗病例。

南韓周五有超過95%（189宗）的新增病例均屬社區傳播，忠清南道青陽郡一間泡菜工廠爆發疫情。工廠一名約20多歲的尼泊爾籍女員工出現流感症狀，前往社區衛生中心檢測後確診新冠肺炎。當局追蹤其131名密切接觸者，包括泡菜工廠員工。

目前該群組最少有20人確診，主要為泡菜工廠員工，年齡介乎30至60多歲，部分感染者於公司宿舍居住。當局懷疑疫情是於工廠傳播，但目前未確定該名尼泊爾籍女員工的感染途徑。

新西蘭逾3個月來首宗死亡個案 延長封鎖措施：【下一頁】

泰國有囚犯確診 逾百日本地零確診後破功：【下一頁】

工廠已銷毀存放於廠內的10噸泡菜，目前仍有40噸泡菜已流入市場及分銷至大田、濟州、天安和華城等地區，當局正追蹤這批泡菜及安排銷毀。

但衛生部門表示，民眾即使進食這批泡菜也無須憂慮，指胃酸會破壞病毒，認為目前並無通過食物傳播新冠病毒的風險。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【新冠疫苗】強生疫苗測試正面 倉鼠產生抗體
2020/09/04
【新冠疫苗】強生疫苗測試正面 倉鼠產生抗體
【英國疫情】英格蘭北愛豁免葡萄牙旅客隔離 被批混亂
今日
【英國疫情】英格蘭北愛豁免葡萄牙旅客隔離 被批混亂
【新西蘭疫情】逾3個月來首宗死亡個案 新西蘭延長封鎖措施
2020/09/04
【新西蘭疫情】逾3個月來首宗死亡個案 新西蘭延長封鎖措施
【美國疫情】白宮疫苗顧問：11月前面世極不可能
2020/09/04
【美國疫情】白宮疫苗顧問：11月前面世極不可能
【泰國疫情】泰國有囚犯確診 逾百日本地零確診後破功
2020/09/04
【泰國疫情】泰國有囚犯確診 逾百日本地零確診後破功
傳染病 疫情 南韓 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月05日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國樓價8月創新高 或因免印花稅
【BNO移民】英國樓價8月創新高 或因免印花稅
【移民澳洲】澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬
【移民澳洲】澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬
【新冠疫苗】強生動物試驗再報捷 各疫苗進度定價一覽
【新冠疫苗】強生動物試驗再報捷 各疫苗進度定價一覽
【移民澳洲】政府公布17個優先移民職業 醫護最渴市
【移民澳洲】政府公布17個優先移民職業 醫護最渴市
【泰國疫情】泰國有囚犯確診 逾百日本地零確診後破功
【泰國疫情】泰國有囚犯確診 逾百日本地零確診後破功
新型冠狀肺炎全球疫情（09月05日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月05日 時間16:00）