【南韓疫情】確診3周低 泡菜工廠群組20人確診

▲ 南韓一間泡菜工廠卻爆發集體感染，該群組有20人確診新冠肺炎。

南韓的新冠肺炎疫情有緩和跡象，連續3日確診增幅在200宗內之際，最新一日為168宗，為3周以來低位，或反映上周日開始收緊社交距離措施見效。當局宣布，社交距離限制措施延長至9月13日。

青陽郡一間泡菜工廠卻爆發集體感染，該群組20人確診新冠肺炎，當局更要緊急銷毀工廠生產的50噸泡菜。

【新冠疫苗】強生疫苗測試正面 倉鼠產生抗體：【下一頁】

美國白宮疫苗顧問：11月前面世極不可能：【下一頁】

南韓周六（5日）宣布，過去一日再增168宗新冠肺炎病例，為8月15日「愛第一教會」爆發大型感染以來低位，單日確診增幅亦已連續3日在200宗以內，累計增至2.1萬宗病例。

南韓周五有超過95%（189宗）的新增病例均屬社區傳播，忠清南道青陽郡一間泡菜工廠爆發疫情。工廠一名約20多歲的尼泊爾籍女員工出現流感症狀，前往社區衛生中心檢測後確診新冠肺炎。當局追蹤其131名密切接觸者，包括泡菜工廠員工。

目前該群組最少有20人確診，主要為泡菜工廠員工，年齡介乎30至60多歲，部分感染者於公司宿舍居住。當局懷疑疫情是於工廠傳播，但目前未確定該名尼泊爾籍女員工的感染途徑。

新西蘭逾3個月來首宗死亡個案 延長封鎖措施：【下一頁】

泰國有囚犯確診 逾百日本地零確診後破功：【下一頁】

工廠已銷毀存放於廠內的10噸泡菜，目前仍有40噸泡菜已流入市場及分銷至大田、濟州、天安和華城等地區，當局正追蹤這批泡菜及安排銷毀。

但衛生部門表示，民眾即使進食這批泡菜也無須憂慮，指胃酸會破壞病毒，認為目前並無通過食物傳播新冠病毒的風險。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲