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【南韓疫情】泡菜工廠群組20人確診 銷毀50噸泡菜

環球社會熱點 18:12 2020/09/04

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南韓一間泡菜工廠卻爆發集體感染，該群組有20人確診新冠肺炎。

南韓的新冠肺炎疫情有緩和跡象，連續兩日確診增幅在200宗內之際，青陽郡一間泡菜工廠卻爆發集體感染。該群組20人確診新冠肺炎，當局更要緊急銷毀工廠生產的50噸泡菜。

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韓聯社報道，南韓周五（4日）宣布再增198宗新冠肺炎病例，單日確診增幅已連續兩日在200宗以內，累計增至2.08萬宗病例。

南韓超過95%（189宗）的新增病例均屬社區傳播，忠清南道青陽郡一間泡菜工廠爆發疫情。工廠一名約20多歲的尼泊爾籍女員工出現流感症狀，前往社區衛生中心檢測後確診新冠肺炎。當局追蹤其131名密切接觸者，包括泡菜工廠員工。

目前該群組最少有20人確診，主要為泡菜工廠員工，年齡介乎30至60多歲，部分感染者於公司宿舍居住。當局懷疑疫情是於工廠傳播，但目前未確定該名尼泊爾籍女員工的感染途徑。

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工廠已銷毀存放於廠內的10噸泡菜，目前仍有40噸泡菜已流入市場及分銷至大田、濟州、天安和華城等地區，當局正追蹤這批泡菜及安排銷毀。

但衛生部門表示，民眾即使進食這批泡菜也無須憂慮，指胃酸會破壞病毒，認為目前並無通過食物傳播新冠病毒的風險。

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責任編輯：鄭錦玲

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