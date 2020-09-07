中國最大第三方虛擬商品及服務企業 福祿控股喜迎新消費模式 今起招股

疫情令大眾留在家中的時間大增，部分傳統消費行為轉在網上進行，令網上購物、網絡電視，以至網上外賣點餐等成為了疫下生活的新常態，而今日起開始招股的福祿控股(02101)，是中國領先的第三方虛擬商品及服務平台運營商，亦從中受惠。

福祿控股透過自身的平台提供不同類型的虛擬商品及服務，包括購買音頻內容所需的虛擬貨幣；適用於網絡遊戲角色升級的預付虛擬卡及遊戲貨幣；以及享用餐飲美食時使用的網上優惠券等，涵蓋文娛、遊戲、通訊及生活服務4大領域。公司的合作方包括騰訊視頻、愛奇藝、喜馬拉雅、網易及美團點評等網上泛娛樂行業領軍企業。

率先布局文娛及遊戲領域

根據弗若斯特沙利文的資料，福祿控股為中國最大的第三方虛擬商品及服務平台運營商，2019年收入達2.41億元（人民幣，下同），收入按年增16%，較市場排名第2位同業多31%，市佔率為7.7%；若剔除通訊信類別，福祿控股的收入更大幅拋離對手兩倍。至於在文娛及遊戲相關虛擬商品及服務類別方面，以2019年收入及商品交易總額（GMV）計算，福祿控股穩佔市場首位，市佔率逾11.7%。

事實上，隨着內地加強知識產權保護，網上泛娛樂公司逐漸實行會員制及要求消費者就專屬內容付費，消費者普遍習慣付費購買高品質虛擬產品及服務，令內地虛擬商品及服務市場複合年增長率預期持續上升。

以2019至2024年估算，文娛類市場複合年增長率為15.9%，遊戲類市場則為12.7%，跑贏整體市場的10.2%。而從福祿控股分部收入顯示，2019年公司在文娛及遊戲分類同比分別上升13%及41.5%，達1.3億元及9,340萬元，並在今年首季度持續呈現同比増長趨勢，反映福祿控股管理層精準的洞察力，早在文娛及遊戲相關領域布局業務，並料將繼續受惠市場增長機遇。

獨有平台吸納上下游用戶

在管理層的領導能力以外，福祿控股的優勢還來自公司自研了虛擬商品行業的SaaS平台，能夠實現「聚合+服務」的平台模式。透過SaaS平台，上游的虛擬商品供應者可廣泛地接觸下游消費管道，並變現業務價值；而下游消費者則可透過平台作為門戶，更有效地獲取所需的虛擬商品及服務。

至於平台的「服務」功能則為平台參與者提供全面增值服務，包括營運網店及搭建網上銷售平台，甚至設計小遊戲、積分管理及會員福利，讓平台參與者吸引及挽留消費者，從而帶動消費者的消費意欲。

福祿控股拓展了提供網店運營服務等增值服務，按客戶合約收入計算，今年首季收入已達2,150萬元，超越2019年全年的2,022萬元；增值服務佔一季度收入的28.9%，而去年同期的收入佔比不到2%，並預料該平台將成為公司未來的增長動力。

收入料隨業務持續增長

隨着福祿控股不斷拓展業務範圍，加上與眾多上游虛擬商品提供商及下游消費平台建立了深厚關係，形成了強大的飛輪效應。目前，公司的平台向逾2,300家虛擬商品提供商及消費平台促成了逾22,000種虛擬商品銷售，規模效應形成強大壁壘，令競爭者難以複製。

福祿控股業績近年快速增長，2019年收入達2.41億元，按年增16%，純利按年增28.5%至8,016萬元，而今年首季度收入及純利同比更分別增加35%及81.4%，達7,997萬元及3,616萬元。由於虛擬商品及服務已廣被消費者接受，集團毛利率過去3年保持在76%之上，今年首季更上升至86.3%；淨利率也因集團提供更多的增值服務而穩企36%之上，至今年首季上升至46.5%。

作為新股市場首家提供第三方虛擬商品及服務企業，福祿控股今起開始公開招股，其獨特業務模式已吸引Perfect World Interactive(完美世界全資公司)、中投中財(中國知名的投資基金)、Successful Lotus(由恒基兆業地產有限公司主席李家傑擁有)、光穀產業投資(湖北省國資)、武漢百捷(湖北知名互聯網集團)等成為其基石投資者，按照發行價中位數預計基石投資合計佔國際發售股份的24.35%。未來，福祿控股將繼續深耕上游虛擬商品種類，以及開拓下游消費者渠道，擴大平台參與者及服務產品範圍，以迎接新消費模式帶來的黃金機遇。

福祿控股由9月7日起至9月10日中午進行公開招股，是次公開發售集資最多8.9億港元，入場費為4,494.84港元，預期福祿控股將於9月18日上市。

點擊下圖前往福祿控股白表eIPO網站（www.eipo.com.hk）

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