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【中小企教室】資深品牌老手：跨市場研究　設計有意義方案

科技 10:30 2020/09/05

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本港有不少中小企業面臨資源有限的情況，擁有30多年國際設計經驗的資深品牌老手Eric Quint接受本報專訪時分享，可以藉着培養客戶見解（Customer insight）能力，設計出有意義及創新解決方案。

新冠肺炎疫情演變成全球大流行，面對疫情的新常態及規範下，品牌該如何應對不同挑戰或推動未來轉型？

擁有30多年國際設計經驗的資深品牌老手Eric Quint接受本報專訪時分享，盡管新冠肺炎突然來襲，對不少傳統產業帶來嚴重衝擊，但他認為挑戰與機遇並存，對於各品牌而言，這亦未必是最差的時刻。

Eric Quint是重要口罩生產商兼美國工業大企3M集團的前副總裁兼首席品牌及設計總監，曾協助公司領導及組建設計團隊，在此前亦曾於飛利浦設計公司工作20多年，擔任副總裁，領導全球設計管理和諮詢業務。近日於香港設計中心的設計智識周（Knowledge of Design Week，KODW）的綫上論壇，分享如何幫助行業的探索數碼轉型及人本設計，以面對受疫情影響的新局面。

他指出，疫情下催生了不少新醫療品牌，側重於由全球大流行引起的短期需求，但若企業或品牌一開始就處於被動狀態、以賺取短期利益為導向，將技術商業化（Commercialization of Technology），而缺乏參考客戶需求、長遠與市場需求脫節，就會導致其產品欠缺相關價值。

找出客戶見解 創造新產品

對於本港有不少中小企業，面臨資源有限的情況，他就提到可以藉着培養客戶見解（Customer insight）能力，即透過觀察客戶的言談舉止，得知客戶的購物動機，以及數據分析等，找出品牌的客戶見解，設計出有意義的解決方案，推動創新。同時也可以跨市場進行研究及製造等，以快速創造新產品。

他又建議，讓設計專業人員參與較前期階段的創新活動，以助帶來具有同理心、創意的客戶解決方案及品牌體驗，建立品牌知名度。

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獨特設計主導 傳遞人性化故事

另在數碼營銷方面，他表示可以跨領域部門、具多元化的創意團隊，推動品牌的影響力及客戶關注度。他舉例指，一些如Nike、蘋果（Apple）、可口可樂等以設計為主導的品牌，透過具有創意及同理心的設計，傳遞人性化故事，亦能令品牌更獨特、創新。

其中以早前國際社會發起的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）民眾上街示威浪潮，Nike亦有將其經典廣告口號Just do it，改為Don't do it，呼籲正視種族歧視問題。（Nike Yotube截圖）

而在最近NBA球季重啟之時，《You Can't Stop Us》的主題影片亦獲網民於社交媒體瘋傳，當中更選輯美式足球員、籃球員等響應黑人運動Black Lives Matter而下跪的一幕，反映該信念正是品牌廣告口號的寫照，冀推動社會作出改變。（Nike YouTube截圖）

另一擁忠實、狂熱「果迷」的科技巨頭蘋果，就利用廣告來說故事，為客戶創造新體驗，以極簡化文字內容及音效，取代以往直白的置入的營銷信息。

他認為，品牌必須挖掘、體會顧客的真實故事，將品牌核心精神融入傳達的內容之中，才能真正與使用者對話，否則就會變成自說自話。

【中小企教室】居家工作5大秘訣　維繫「work life balance」

記者：張寶燕

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