【北向資金】外資連續5日淨賣出 或是短期見底訊號

▲ 外資連續5日流出A股，為3月見底以來首次。

今日中港股市隨美國股市下跌，外資持續流出A股，今日北向資金全日淨賣出63.2億元（人民幣，下同），為連續第5日淨賣出，為今年3月19日以來首次，北向資金全周已淨賣出222.6億。今日傳統行業較多的滬股通淨流出31.1億元，新經濟股較多的深股通淨流出32.1億元，反映資金從各個板塊撤走。不過，今日內資淨買入，其中機構、主力及大戶合共買入83.1億元，散戶買入49.6億元。

不過留意，剛才提及3月19日以來首次連續第5日淨賣出，而實際上上證綜指於該日見今年低位，其後持續反彈。另外，今日雖然上證綜指裂口下跌，但成交反而降低，且自5月29日以來，上證綜指在跌穿30天移動平均綫一兩日內即企穩，現時30天移動平均綫為3357點，略高於今日收市3355點，且看下周會否收復失地。

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編輯：謝克迪