【#再度聯乘】茲曼尼GIORMANI / MR. MEN LITTLE MISS 限量禮品! 

世界著名的英國卡通人物「MR.MEN & LITTLE MISS」以一班造型可愛又擁有不同個性的卡通人物為主角，用有趣又生動的故事為小朋友帶來無窮樂趣，深受擁戴。

今個九月，茲曼尼GIORMANI 將與MR.MEN & LITTLE MISS 再度攜手合作，推出一系列的「MR.MEN & LITTLE MISS聯乘禮品」，當中更揀選了一班好友角色化作舒適抱枕，用上獨特的刺繡技術，更顯高質時尚，讓您安坐家中時做您的梳化良伴，一抱愛上、愛不釋手！

滿指定金額 送您茲曼尼GIORMANI / MR.MEN & LITTLE MISS聯乘禮品!

茲曼尼GIORMANI全新推出梳化訂購優惠，由即日起，訂購真皮/布藝梳化85折，折實後滿$6,000起，即送指定茲曼尼GIORMANI / MR.MEN & LITTLE MISS聯乘禮品(總值高達 HK$ 5,402)，為您注滿更多愉快心情!



【VIP優惠】指定梳化可享額外優惠

由即日起至9月13日，茲曼尼GIORMANI VIP 客戶惠顧指定真皮梳化/彈鉸梳化/梳化床*，即可獲額外5%折扣優惠，優惠期有限，售完即止。

* 優惠只適用於指定皮級或布藝，彈鉸機件及梳化床架將以85折計算。

【條款與細則】

1. 優惠期有限，只適用於本港門市。

2. 必須購買梳化，並按折實後之金額送贈不同指定禮品。

3. 優惠期內，禮品數量有限，送完即止，而茲曼尼亦有權以其他禮品代替。

4. 禮品只限指定款式及顏色。圖片只供參考，一切以實物為準。

5. 「真皮梳化、彈鉸梳化及梳化床優惠」只適用於現有VIP 或購買2座位或以上梳化即時入會的VIP。優惠只適用於真皮梳化 (指定皮級) 、彈鉸梳化 (指定皮級或布藝)及梳化床(指定皮級或布藝)。彈鉸機件及梳化床架將以85折優惠計算。

6. 以上優惠只適用於真皮梳化或布藝梳化，不得與其他優惠同時使用，亦不適用於彈鉸機件、梳化床、陳列品、相關指定貨品及費用。

7. 真皮供應數量有限，售完即止。

8. 皮色選項將不定期更新，恕不另行通知並以門市提供之皮辦為準。

9. 價格將會根據款式、皮革級別及訂製要求有所不同。

10. 圖片只供參考，一切以實物為準。

11. 優惠受有關條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

12. 茲曼尼保留修改是次推廣活動的所有條款及細則或終止推廣活動之權利而毋須事先通知。如有爭議，茲曼尼保留最終決定權。

13. 訂購梳化截單日期如有更改，恕不另行通知。

14. 如以上優惠，條款與細則與門市有異，將以門市為準。

15. 如有爭議，茲曼尼保留最終決定權。

（資料由客戶提供）