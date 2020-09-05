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與Netflix合作 哈利王子與梅根將製作影集

環球政經 14:04 2020/09/05

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哈利王子與梅根年初宣佈卸任王室成員位置。外界都關注他們的財政狀況，怎樣獨立於皇室。外媒報導，兩人已跟Netflix簽約製作節目，推出影集。

助選擇困難症用戶 Netflix正為隨機播放功能測試 下一頁

合約中寫道，兩人將會在Netflix擔任幕後工作，製作包括紀錄片、影集、兒童節目等。兩人均表示，希望能傳遞有意義及帶知識性，同時帶給觀眾希望的節目內容，同時身為新手父母，希望製作有啟發性的家庭節目。據悉，這次合作，兩人酬勞高達1.5億元。

在家抗疫有咩做？　Netflix不可錯過的5部經典劇下一頁

Netflix內容執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）對這次合作感到驕傲，表示非常興奮能和兩人合作。據悉，目前Netflix正製作包括生態紀錄片及啟發女性動畫系列等。

自宣佈經濟獨立後，哈利王子與梅根積極參與不同節目製作。哈利王子先前在奧運紀錄片 Rising Phoenix 中亮相，而梅根亦有與迪士尼合作，替紀錄片Elephant 錄製旁白。

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撰文 : 林展鋒

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