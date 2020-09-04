▲ 【新冠疫苗】強生疫苗測試正面 倉鼠產生抗體

新冠肺炎疫苗研發再有好取消，強生研發的疫苗在第二次在動物實驗中，取得正面數據。強生在敘利亞倉鼠身上進利行試驗，發現倉鼠接種疫苗後產生抗體，沒有嚴重的副作用。強生形容，今次正面的結果令公司信心大增。

強生周四（3日）將結果刊登在醫學期刊《自然醫學 》（Nature Medicine），指疫苗成功令敘利亞倉鼠（Golden hamster）產生抗體，有效預防嚴重疾病。

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倉鼠接受單劑疫苗，4個星期後暴露於新型冠狀病毒。強生表示，接種了疫苗的倉鼠比未接種過的體重輕了，但未有嚴重的臨床副作用，例如肺炎或死亡。

惟強生警告，在倉鼠中取得正面結果，並不意味在人類身上亦會取得正面成果。

強生首席科學家斯托費爾（Paul Stoffels）補充，疫苗團隊計劃本月開始第三期的試驗，將集中擴大製造和分銷能力，令全球更多人可接種疫苗。

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強生（Johnson & Johnson）參與美國加快研發疫苗計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed），加快研發疫苗。強生7月公布，在首次的動物實驗中，取得正面數據。

另外，由輝瑞（Pfizer）研發的疫苗，亦是「曲速行動」疫苗之一。輝瑞稱，正進行最後階段的疫苗試驗，可望最早在10月得知測試結果，屆時便知疫苗可否面世。

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責任編輯：鄧燕君