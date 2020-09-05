美國魔術師上演《沖天救兵》 手抓52個氣球飄上半空

美國魔術師布萊恩（David Blaine）一向以驚險的表演為人所熟知。日前於美國一個沙漠上演迪士尼彼思動畫《沖天救兵》戲碼，手抓超過52個氣球升上2萬4900英尺高空，全程於網上同步直播，最後布萊恩以跳傘方式安全著陸。

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外媒報導，布萊恩為表演預備2年，接受高空跳傘及低氧呼吸的體能強化訓練，並根據其198磅的體重，嚴格選定利用42個高達8英呎的氦氣氣球，以及10個 4 至 6 英呎的小氣球，進行表演。

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表演原定於紐約市的哈德遜河舉行，但由於天氣持續惡劣，最後遷移到亞利桑那沙漠上演。表演當日，布萊恩乘風飄上半空，附近一架直升機保持追蹤，確保表演者安全。布萊恩本來預計升空至1.8萬英尺（約5486公尺），但最終升至2萬4900英尺（約7589公尺），其後他用跳傘安全降落地面。布萊恩安全著陸後形容，在半空中飄浮，猶如在施行魔法，直喊是一個精彩的體驗。

表演歷時大約1個小時，全程於YouTube直播，吸引超過77萬人觀看，同時打破平台最多人觀看的直播紀錄。

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