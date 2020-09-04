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【TSLA股價】華爾街睇「跌」多過「升」　Tesla盤前失守400美元關

即市財經 18:15 2020/09/04

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Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）日前在參觀柏林工廠建設工地時透露，將重新設計Tesla Model Y的核心技術，並會於9月23日舉行的「電池日」（Battery Day）活動上闡述詳情

美國新經濟股慘歷「人踏人式」急跌，熱炒股Tesla （特斯拉，TSLA）昨日更急挫9%，收報407美元。Tesla遇上急流，淡友旋即出手唱淡。除了Tesla大淡友GLJ Research行政總裁Gordon Johnson對Telsa及其電動車持懷疑態度，華爾街的分析員取態亦愈見保守，予Telsa「賣出」評級的分析員較「買入」多。

綜合金融數據公司FactSet資料，覆蓋Tesla的賣方大行中，30%分析員予「賣出」評級，僅22%分析員予「買入」評級，意味市場對Telsa審慎者較看好者多。更值得注意是，綜合分析員的目標價，Tesla目標價只有284.97美元，按周四 （3日）收市價計，意味潛在跌幅叛有近3成。

另外，上述Tesla大淡友Gordon Johnson則指Tesla只值為19美元。

截至本港時間約下午5時45分，Tesla盤前報396.61美元，跌2.6%。

【美股暴跌】摩根資管：美刺激政策難產觸發美股大跌　料調整後價值及周期股補漲

【Tesla股價】Tesla高位累跌19%　隨時有機會「見熊」

【美股跌市】市場轉考慮基本因素　安聯：美股可能再輕易地下跌10%

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編輯：莫亦熙

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 新經濟 電動車 美元 買入 目標價

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