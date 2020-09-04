【新冠肺炎】新西蘭3個月來再現死亡個案　當局延長封鎖措施

新西蘭今日（４日）通報一宗新冠肺炎死亡個案，是當地自5月28日以來再次出現的死亡個案。新西蘭總理阿德恩表示，全國會維持第2級防疫封鎖措施。

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死者為50多歲男患者，是當地最年輕的死者，曾在惠靈頓山（Mt Wellington）冷凍倉Americold工作。現時與Americold相關的確診個案至少10宗，其中包括７名員工和3名承包商員工。

奧克蘭的第2波的群聚感染是由一家四口的家庭蔓延，已有152人染疫，包括今日新增的３宗確診個案。

衛生局局長布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）表示，即使奧克蘭早前已實施逾兩周的封鎖措施至8月30日止，但仍難以完全遏止病毒擴散，相信還會出現相關的死亡個案。當局規定，現時除學校以外，團體聚會須維持在10人以下，民眾在全國大眾運輸系統也必須戴口罩。

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責任編輯：楊子瑩