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【中東局勢】打破多年僵局 以色列阿聯酋歷史性通航

環球政經 10:30 2020/09/08

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在本周一 (8月31日), 一班接載美國和以色列高層代表團的飛機飛抵阿聯酋阿布扎比，成為歷史上首次從以色列飛往阿聯酋的商業航班, 首次獲沙特阿拉伯同意以色列飛機經過領空。

這班以色列航空(El Al) 編號LY971飛機上印有以英文、希伯來文和阿拉伯文所寫的「和平」字眼。客機當地時間在上午11時21分從特拉維夫起飛, 約下午4時左右到達阿布扎比。

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在今次旅途中, 白宫高級顧問兼美國總統特朗普女婿庫什納(Jared Kushner)、白宫國家安全顧問布萊恩(Robert O' Brien)、以色列國家安全顧問本沙巴特(Meir Ben-Shabbat)分別率領雙方代表團登機。在登機前, 庫什納形容是次為歷史性航班, 期望能為中東和其他地方開啟更具歷史意義的進程。

以色列官員期望今次之行能夠訂下雙方在華府簽署協議的日期, 預料最快在9月的時間。是次簽署協議的儀式有望成為特朗普爭取連任時, 在外交政策上的一大賣點。

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在美國協調下, 以色列和阿聯酋雙邊在8月13日宣布達成協議, 同意中止兼約旦河西岸佔領區, 來調解和阿聯酋之間的關係。而且, 雙方在同月16日開通電話服務, 打破自1971年以來的通話限制；阿聯酋總統亦在29號廢 除在1972年訂下的扺制以色列法案, 打開雙方在公私經貿合作之門。

另外, 美國亦曾嘗試 牽線讓其他阿拉伯國家和以色列建交，其中沙特態度備受外界關注，但沙特政府暗示仍未作好準備。

 

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責任編輯：潘曉豐

特朗普 庫什納 沙特阿拉伯 以色列 阿聯酋 外交

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