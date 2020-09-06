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想坐飛機怎解決？　泰航開設飛機主題餐廳

環球政經 16:37 2020/09/06

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新冠肺炎疲情持續，「足不出戶」或成為最好的防疫措施，不過也引申抗疫疲累，想到外地走走也怕染上新冠肺炎丟風險增加，即使有航空公司復航，市民也未必敢坐。泰國國際航空 (Thai Airways)就於泰國當地開設一間以飛機為主題的餐廳，以解乘客想坐飛機的欲望。

【新冠肺炎】國際特赦組織：全球逾7000醫護染疫亡：【下一頁

餐應內也以飛機內的設備打造。（圖片來源：泰航Facebok）

泰國國際航空日前就在Facebook上宣傳，指公司於泰國航空總部2樓開設餐廳，餐廳固然就不能像飛機一樣「起飛」，但進入時，就或多或少會勾起乘坐飛機的回憶。客人在飛機上見到的東西，也可在餐廳內看見。不單是座位是依照飛機的座位打造，也有分經濟艙和商務艙座位，就連登機梯也用作為餐廳入口，讓不少網民大讚貼心。

登機梯為入口。（圖片來源：泰航Facebok）

旅遊新常態 美國航空宣布新增23條休閒路線：【下一頁

此外，餐廳除了提供正餐外，又提供各種以模型飛機和航空為主題的藝術品供欣賞。而客人光顧後，又可獲得一張電子登機牌作為紀念品。

（圖片來源：泰航Facebok）

餐廳內有飛機模型。（圖片來源：泰航Facebok）

新冠肺炎疫情期間，航空業紛紛宣布陷入經濟危機，不少公司都出招救亡。如美國航空就增設了23條休閒路線、國泰又會外賣飛機餐等。事實上，有報道指出，泰國國際航空今年上半年虧損額為按年的4.4倍，而公司也負債增至3321億泰銖。

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責任編輯：黎淑雯

泰國 泰銖 航空業 外賣 疫情 文娛藝術 經濟 主題餐廳

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